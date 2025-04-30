https://crimea.ria.ru/20250430/pensioner-za-rulem-v-kopengagene-avtomobil-vekhal-v-tolpu-1146122336.html

Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпу

Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпу - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Пенсионер за рулем: в Копенгагене автомобиль въехал в толпу

Минимум пять человек получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей в столице Дании Копенгагене. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T17:46

2025-04-30T17:46

2025-04-30T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Минимум пять человек получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей в столице Дании Копенгагене. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер пишет РИА Новости.Ранее в американском Новом Орлеане (штат Луизиана) грузовик въехал в толпу людей, тогда власти назвали это терактом. В ноябре прошлого года в Челябинске машина наехала на людей, водитель скрылся с места, пять человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмыПротаранила толпу: видео наезда иномарки на людей в Санкт-ПетербургеВ Германии водитель грузовика въехал в толпу людей и покончил с собой

дания

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дания, дтп, общество, происшествия, новости