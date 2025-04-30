https://crimea.ria.ru/20250430/osvobozhdal-kurskuyu-oblast-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1146125940.html

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T19:47

2025-04-30T19:47

2025-04-30T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Александр Совкин родился и вырос в Севастополе. Учиться ему довелось в вечерней школе, затем он успешно окончил Севастопольский промышленно-технологический колледж имени маршала Геловани" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Александр Сергеевич в течение нескольких лет работал в сфере строительства, добавил он."Будучи патриотом России и Севастополя, в 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны и после подготовки был направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, всегда старался выполнить поставленную задачу, был верным другом и надежным боевым товарищем", - написал губернатор.Александр Сергеевич Совкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, память, армия и флот, герои сво