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Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:47
2025-04-30T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Александр Совкин родился и вырос в Севастополе. Учиться ему довелось в вечерней школе, затем он успешно окончил Севастопольский промышленно-технологический колледж имени маршала Геловани" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Александр Сергеевич в течение нескольких лет работал в сфере строительства, добавил он."Будучи патриотом России и Севастополя, в 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны и после подготовки был направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, всегда старался выполнить поставленную задачу, был верным другом и надежным боевым товарищем", - написал губернатор.Александр Сергеевич Совкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области.
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РИА Новости Крым
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утраты, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, память, армия и флот, герои сво
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО Александром Совкиным

19:47 30.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Совкин
Александр Совкин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Александр Совкин родился и вырос в Севастополе. Учиться ему довелось в вечерней школе, затем он успешно окончил Севастопольский промышленно-технологический колледж имени маршала Геловани" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Александр Сергеевич в течение нескольких лет работал в сфере строительства, добавил он.
"Будучи патриотом России и Севастополя, в 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны и после подготовки был направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, всегда старался выполнить поставленную задачу, был верным другом и надежным боевым товарищем", - написал губернатор.
Александр Сергеевич Совкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области.
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