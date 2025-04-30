https://crimea.ria.ru/20250430/ugrozy-zelenskogo-moskve-i-zayavleniya-putina-glavnoe-za-den-1146126958.html

Угрозы Зеленского Москве и заявления Путина: главное за день

Угрозы Зеленского Москве и заявления Путина: главное за день - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Угрозы Зеленского Москве и заявления Путина: главное за день

Кремль ответил Владимиру Зеленскому на угрозы Параду в День Победы. Село Новое в ДНР перешло под контроль России. Массированные удары по Харькову: город объят... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T22:33

2025-04-30T22:33

2025-04-30T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Кремль ответил Владимиру Зеленскому на угрозы Параду в День Победы. Село Новое в ДНР перешло под контроль России. Массированные удары по Харькову: город объят огнем. Президент России Владимир Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые". Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России. В Ханты-Мансийске предотвратили теракт украинских спецслужб против российского военнослужащего. Суд вынес приговоры шестерым активистам террористической организации в Крыму. В Донецке возобновляет работу железнодорожный вокзал.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы ударами по Красной площади и Крымскому мостуПарад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.Кроме того, Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая. Ранее в интернете всплыл ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста. Якобы украинскими спецслужбами уже разработан комплекс оперативных, в том числе оперативно-техничных мероприятий, раздобыта техдокументация о строительстве сооружения, которая была использована при планировании нанесения огневого поражения. На видео, в правом верхнем углу, дата: 9 мая 2025 года.Депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал РИА Новости Крым, что британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые есть в распоряжении киевского режима, не смогут разрушить Крымский мост. Крымский мост - стратегически важный объект, который надежно защищен - "прикрыт на земле, в воздухе и на море".Село Новое в ДНР освобожденоВ результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Армия России продолжает наступление в зоне СВО, за сутки противник потерял 1430 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Запад" освободила село Новое в ДНР. Силы ВСУ повержены в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск. На этом участке фронта противник потерял свыше 220 боевиков, две боевые бронемашины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии западного производства и склад с боеприпасами.О продвижении группировок росийских войск читайте по ссылке.В Харькове прогремело 16 мощных взрывовВ ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов.По его данным, взрывы прогремели в Шевченковском, Слободском, Салтовском и Киевском районах. Как заявил мэр украинского города, по Харькову было нанесено 16 ударов.Он сообщил о многочисленных пожарах и разрушениях инфраструктуры.Путин встретился с участниками марафона "Знание. Первые".Президент России Владимир Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".В ходе разговора глава государства отметил, что День Победы является праздником триумфа советского и российского народа. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, при этом максимальный вклад внесла Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), людские потери которой составили около 70%.Путин также рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, российские войска вышибли ВСУ с территории региона, о там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят об эвакуации. Президент уточнил, что речь идет о разрозненных группах, по два-три человека, находящихся в полной изоляции.По словам российского лидера, в специальной военной операции на стороне РФ участвуют некоторые граждане Франции, разделяющие российские принципы и убеждения. Они воюют в подразделении "Нормандия – Неман", названного в честь легендарного авиаполка времен Великой Отечественной войны.Предотвращенный теракт в Ханты-МансийскеСледственный комитет РФ сообщил о расследовании уголовного дела по факту приготовления к теракту в Ханты-Мансийске.Инцидент произошел 12 апреля, когда при сборке самодельного взрывного устройства в жилом доме прогремел взрыв. По данным следствия, к совершению преступления причастны уроженец Украины и гражданин Белоруссии, которые действовали как агенты украинских спецслужб. Их целью был один из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ, участвующий в специальной военной операции.Когда злоумышленники собирали самодельное взрывное устройство, оно сдетонировало. В результате в жилом доме разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших теракт.Приговоры активистам террористической ячейки в КрымуЮжный военный окружной суд вынес приговор шестерым членам законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Ячейка действовала в Джанкойском районе Крыма. Ее активисты распространяли идеологию терроризма, вербовали в свои ряды местных мусульман.Суд приговорил пятерых задержанных к 14 годам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Кроме того, предусматривается один год ограничения свободы. Еще один фигурант приговорен к 11 годам заключенияВ Донецке впервые с 2014 года снова заработает железнодорожный вокзалЖелезнодорожный вокзал Донецка снова начнет работу с 9 мая, он откроется для пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).В частности, продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк.Вокзал начнет принимать пригородные поезда впервые с 2014 года.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://crimea.ria.ru/20250430/kreml-otvetil-zelenskomu-na-ugrozy-paradu-v-den-pobedy-1146103263.html

https://crimea.ria.ru/20250430/v-krymu-za-chetyre-dnya-poymali-bolshe-500-nelegalnykh-migrantov-1146101617.html

https://crimea.ria.ru/20250430/v-krym-priekhali-uchastniki-motomarsha-dorogi-pobedy--plamya-pamyati-2025-1146120522.html

https://crimea.ria.ru/20250430/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-pyat-dney--1146120343.html

https://crimea.ria.ru/20250430/v-krymu-molodezh-razvernula-znamya-pobedy-v-sakskom-rayone-1146122004.html

https://crimea.ria.ru/20250430/my-vyezzhaem-na-nol-kak-volonter-iz-kryma-otkryla-svoy-front-1146096388.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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