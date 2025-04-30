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Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин
Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, при этом максимальный вклад внесла Российская Советская Федеративная Социалистическая... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T18:26
2025-04-30T18:26
владимир путин (политик)
новости
общество
80 лет победы
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, при этом максимальный вклад внесла Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), людские потери которой составили около 70%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Путин подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу."Никто себя не жалел, все работали на общую победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и наше общее будущее", - добавил президент.Он также отметил, что те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну и за то, чтобы она сохранилась как таковая, совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая Отечество."Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия", пояснил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизмаБолее 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
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владимир путин (политик), новости, общество, 80 лет победы, история
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу над нацизмом - Путин

Россия внесла максимальный вклад в победу в Великой Отечественной войне – Путин

18:26 30.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил Центральный музей ВОВ
Президент Владимир Путин посетил Центральный музей ВОВ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, при этом максимальный вклад внесла Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), людские потери которой составили около 70%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
"День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны – это, безусловно, триумф советского народа и российского народа, может быть в первую очередь российского народа, потому что если посмотреть по количеству потерь, то потери РСФСР составили почти 70%. ", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу.
"Никто себя не жалел, все работали на общую победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и наше общее будущее", - добавил президент.
Он также отметил, что те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну и за то, чтобы она сохранилась как таковая, совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая Отечество.
"Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия", пояснил Путин.
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