https://crimea.ria.ru/20250430/ognya-i-dyma-ne-boitsya-kot-mostik-proshel-protivopozharnye-kursy-1146057697.html

Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсы

Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсы - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Огня и дыма не боится: кот Мостик прошел противопожарные курсы

Примерил газодымозащитный комплект, освоил азы экстренной эвакуации в переноску, прихватив креветки, и научился пользоваться огнетушителем. Таким насыщенным... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T20:12

2025-04-30T20:12

2025-04-30T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Кот Мостик. Примерил газодымозащитный комплект, освоил азы экстренной эвакуации в переноску, прихватив креветки, и научился пользоваться огнетушителем. Таким насыщенным День пожарной охраны стал благодаря моим давним знакомым из Пожарной охраны Крыма. Они рассказали моим коллегам, как вести себя при пожаре. Я тоже внимательно слушал и узнал много нового, теперь спешу поделиться с читателями.Самое главное: важно сохранять спокойствие во время любой чрезвычайной ситуации. Это первое, на что обращают внимание спасатели. И добавляют, что нельзя забывать об окружающих: если кто-то из них поддался панике, надо успокоить и помочь выйти на свежий воздух.Ближе к полуНаибольшую угрозу для жизни при пожаре представляют продукты горения, поэтому ни в коем случае нельзя вдыхать дым. Сизый и черный не только опасен для жизни и здоровья, но и существенно ограничивает видимость.Если помещение наполнилось дымом, нужно как можно быстрее надеть газодымозащитный комплект, если его нет – защитить органы дыхания влажной тканью (если и этого нет – майка, рукав пиджака, что угодно) и постараться быстро найти выход, рекомендуют пожарные. И уточняют, что передвигаться при этом лучше на четвереньках или согнувшись – ближе к полу вредных угарных продуктов меньше.В окно или дверьВ офисных зданиях покидать помещения необходимо по схеме пожарной эвакуации. Но если в момент возгорания вы оказались на первом этаже и есть возможность выйти на улицу через окно, лучше воспользоваться этим путем. Однако если пламя уже успело разгореться, окна лучше не открывать – поступивший кислород лишь усилит возгорание, подчеркивают спасатели.Если дверь заклинило, специалисты рекомендуют не стоять в проеме. Лучше встать рядом с входом, где вас обязательно найдут и спасут."Пожарные не открывают, а выбивают двери для экономии драгоценного времени, – предупреждают спасатели. – Поэтому лучше не стоять непосредственно перед дверным полотном, можно случайно получить травму".ОгнетушителиПрофессиональные пожарные категоричны: в случае возгорания необходимо прежде всего набрать номер "101" или "112". Только после этого можно пытаться тушить возгорание самостоятельно, если знаете как и уверены в своих силах. Делать это можно только при помощи огнетушителя. В офисных помещениях чаще всего используются углекислотные и порошковые. Они подходят для тушения возгораний, в том числе электроустановок (напряжением до 1 тысячи вольт) без отключения от сети.Спасатели рекомендует делать выбор в пользу углекислотного огнетушителя – после него приводить помещение в порядок гораздо проще.Порошковые огнетушители, как правило, оснащены встроенным манометром, показывающим давление в баллоне. Стрелка в зеленой зоне – готов к использованию. Желтый сектор показывает, что давление падает, и баллона надолго не хватит. Красная зона – давление упало до минимума, тушение невозможно.Срок годности огнетушителя – около 5 лет с даты выпуска (указана на упаковке). Но не спешите выбрасывать огнетушитель после окончания пятилетки. Его можно перезарядить и пользоваться дальше.Как не обморозиться в огнеНа вид красный баллон огнетушителя кажется тяжелым. Пожарные советуют при тушении не держать его на весу, а поставить огнетушитель на пол ближе к огню. После этого нужно сорвать пломбу и выдернуть "чеку". Затем крепко взять в руку накладку на ведущем к раструбу шланге, направить раструб на пламя и нажать на спусковой рычаг.Вот такой парадокс – пожар и обмороженные руки. Или лапы. Я был осторожен. Чего и вам желаю, особенно в канун предстоящих праздников и выездов на природу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, пожарная безопасность, пожарная охрана республики крым, безопасность