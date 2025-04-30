https://crimea.ria.ru/20250430/zhd-vokzal-donetska-vozobnovlyaet-rabotu-s-9-maya-1146123199.html
ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая
ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая - РИА Новости Крым, 30.04.2025
ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая
Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T18:11
2025-04-30T18:11
2025-04-30T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).По данным компании, маршрут следования продлевается до станции Донецк для следующих пригородных поездов:№ 6120/6119 Донецк – Успенская, отправление в 07:42, прибытие в 11:20. Обратный рейс — в 13:40 с прибытием в Донецк в 17:21;№ 6212/6211 Дебальцево – Донецк, отправление в 07:28, прибытие в 10:02;№ 6238/6237 Донецк – Дебальцево, отправление в 13:37, прибытие в 16:05.Кроме того, назначаются дополнительные рейсы на маршруте Донецк – Ясиноватая:№ 6831 Ясиноватая – Донецк, отправление в 06:42, прибытие в 07:15;№ 6838 Донецк – Ясиноватая, отправление в 17:45, прибытие в 18:19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения городаВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы""Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20250430/v-krym-priekhali-uchastniki-motomarsha-dorogi-pobedy--plamya-pamyati-2025-1146120522.html
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донецкая народная республика (днр), российские железные дороги (ржд), новые регионы россии, транспорт, донецк
ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая
ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая и продлевает пригородные маршруты
18:11 30.04.2025 (обновлено: 18:28 30.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).
"С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
По данным компании, маршрут следования продлевается до станции Донецк для следующих пригородных поездов:
№ 6120/6119 Донецк – Успенская, отправление в 07:42, прибытие в 11:20. Обратный рейс — в 13:40 с прибытием в Донецк в 17:21;
№ 6212/6211 Дебальцево – Донецк, отправление в 07:28, прибытие в 10:02;
№ 6238/6237 Донецк – Дебальцево, отправление в 13:37, прибытие в 16:05.
Кроме того, назначаются дополнительные рейсы на маршруте Донецк – Ясиноватая:
№ 6831 Ясиноватая – Донецк, отправление в 06:42, прибытие в 07:15;
№ 6838 Донецк – Ясиноватая, отправление в 17:45, прибытие в 18:19.
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