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ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая

ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая - РИА Новости Крым, 30.04.2025

ЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая

Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T18:11

2025-04-30T18:11

2025-04-30T18:28

донецкая народная республика (днр)

российские железные дороги (ржд)

новые регионы россии

транспорт

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов. сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).По данным компании, маршрут следования продлевается до станции Донецк для следующих пригородных поездов:№ 6120/6119 Донецк – Успенская, отправление в 07:42, прибытие в 11:20. Обратный рейс — в 13:40 с прибытием в Донецк в 17:21;№ 6212/6211 Дебальцево – Донецк, отправление в 07:28, прибытие в 10:02;№ 6238/6237 Донецк – Дебальцево, отправление в 13:37, прибытие в 16:05.Кроме того, назначаются дополнительные рейсы на маршруте Донецк – Ясиноватая:№ 6831 Ясиноватая – Донецк, отправление в 06:42, прибытие в 07:15;№ 6838 Донецк – Ясиноватая, отправление в 17:45, прибытие в 18:19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения городаВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы""Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20250430/v-krym-priekhali-uchastniki-motomarsha-dorogi-pobedy--plamya-pamyati-2025-1146120522.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), российские железные дороги (ржд), новые регионы россии, транспорт, донецк