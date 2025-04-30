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Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин
Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин
Некоторые граждане Франции участвуют в специальной военной операции на стороне РФ в составе подразделения "Нормандия – Неман", названного в честь одноименного... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:11
2025-04-30T19:17
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Некоторые граждане Франции участвуют в специальной военной операции на стороне РФ в составе подразделения "Нормандия – Неман", названного в честь одноименного авиаполка французских летчиков, сражавшихся вместе с советскими бойцами против нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Российский лидер напомнил, что в годы Второй мировой войны французские патриоты, не смирившиеся с капитуляцией своей родины, приехали в Советский Союз. Из них была сформирована истребительная эскадрилья "Нормандия", которая впоследствии была преобразована в полк "Нормандия – Неман". Французские летчики сражались на стороне СССР и прошли славный боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Кроме того, часть французских патриотов сражалась с немцами в составе партизанских отрядов "маки"."Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы и ценности, люди, которые вместе с нами. И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, – Нормандия - Неман", - отметил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), общество, новости, россия, франция, участники сво, новости сво
Некоторые граждане Франции воюют на СВО на стороне России – Путин

Путин: граждане Франции воюют в СВО на стороне РФ в подразделении "Нормандия-Неман"

19:11 30.04.2025 (обновлено: 19:17 30.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с участниками марафона "Знание.Первые"
Президент Владимир Путин встретился с участниками марафона Знание.Первые
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Некоторые граждане Франции участвуют в специальной военной операции на стороне РФ в составе подразделения "Нормандия – Неман", названного в честь одноименного авиаполка французских летчиков, сражавшихся вместе с советскими бойцами против нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
Российский лидер напомнил, что в годы Второй мировой войны французские патриоты, не смирившиеся с капитуляцией своей родины, приехали в Советский Союз. Из них была сформирована истребительная эскадрилья "Нормандия", которая впоследствии была преобразована в полк "Нормандия – Неман". Французские летчики сражались на стороне СССР и прошли славный боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Кроме того, часть французских патриотов сражалась с немцами в составе партизанских отрядов "маки".
"Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы и ценности, люди, которые вместе с нами. И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, – Нормандия - Неман", - отметил Путин.
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