https://crimea.ria.ru/20250430/my-vyezzhaem-na-nol-kak-volonter-iz-kryma-otkryla-svoy-front-1146096388.html

Мы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт

Мы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Мы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт

Красивая и сильная, с прямой спиной, наполненная каким-то потрясающим внутренним светом, она влетает в помещение волонтерского штаба – в камуфляже и тяжелых... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T19:02

2025-04-30T19:02

2025-04-30T19:07

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Красивая и сильная, с прямой спиной, наполненная каким-то потрясающим внутренним светом, она влетает в помещение волонтерского штаба – в камуфляже и тяжелых ботинках, с целым набором задач, которые нужно решить прямо сейчас, потому что этого ждут "за ленточкой".В 2022-м художник, руководитель агентства недвижимости, мама 16-летнего сына, она вдруг поняла: оставаться в стороне нельзя. Так начала помогать госпиталям – кто-то носки передал, кто-то напек пирожков…Сегодня – более полутысячи официальных волонтеров и более четырех тысяч человек в группе помощи бойцам под эгидой созданной ею благотворительной организации, семь цехов по плетению сетей - за это время отплели более 40 тысяч "квадратов" маскировки.И еженедельные выезды "за ленточку", порой прямиком туда, где точки координат сходятся "в ноль" – в эпицентр смертельного противостояния.О неравнодушии и смелости, преодолении и вдохновении, простых людях и непростых обстоятельствах – интервью РИА Новости Крым с основателем и президентом благотворительного фонда "Гуманитарный фронт Крыма" Анастасией Солодовниковой.О первом выездеЕе груженый седан движется по разбитым фронтовым дорогам – все кочки прочиркала. Едут с товарищем, двумя машинами без прицепов. Общая масса груза – 400 кг. Носки, белье, сигареты, "мыльно-рыльное", какие-то личные посылки бойцам, пара ветро-влагозащитных плащей – и все.Это самый первый выезд. 22 сентября 2022 года. "Встречи с бойцами в госпиталях, ребята приходят и уходят обратно, и говорят: нам бы вот это нужно. И тогда мы поняли, что госпиталей недостаточно, нам нужно добраться до окопов", – вспоминает Анастасия.Она вооружилась блокнотом. На отрывных листках свои номера оставляла всем встречным военным, прямо по пути собирала заявки, фиксировала куда и как везти необходимое.О фронтах и тылахКаждые выходные в ее графике выезды в Херсон и Запорожье. В штаб приезжают Луганск, Донецк. На Курское направление грузы передают. На "свой-чужой-близко-далеко" заявки не делят."У нас, знаете, бывают ситуации, когда бойцам, например, с Луганского направления командование объясняет, что за генератором ехать в Крым не рационально, топлива больше уйдет. И тут мы начинаем объяснять: ребята, у нас очень большие мощности по бытовой помощи. Мы можем полностью укомплектовывать блиндажи, предоставить медицину, маскировку. И когда командир узнает, что целый "Урал" груза – это все меняет".– Откуда все это берется?– У нас 528 официальных волонтеров, которые организовали пункты приема помощи. Собирают сами, семьями, в своих коллективах. Например, в Коктебеле три такие точки, куда помощь приносят люди. В одной из торговых сетей расставлены около 50 ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Другая продуктовая сеть расставила "корзины добра" и передает до 600 кг груза еженедельно. Это все сортируем, проверяем сроки годности и везем на фронт. Конечно и оборудование, защиту. Вот, например, сейчас на Херсон пойдет большой восьмиканальный РЭБ, который нам передали для нашего фонда из Москвы – организаторы группы "Zа мир". Так вот, для справки, в прошлом году максимальный рекордный груз был четыре тонны, в этом году уже восемь.В семи населенных пунктах юго-восточного Крыма расположены цеха по плетению сетей "Покрова Победы". Здесь в основном работают волонтеры "серебряного" возраста, помогает и местная молодежь. За все время сплели более 40 тысяч "квадратов" маскировочных сетей, отвязали более трехсот костюмов маскировки "Кикимора" и "Леший".О маленьком Марке и больших потеряхНа фронте бывают чудеса.Какой-то досмотр, когда обещали "зеленую". Задержка. Нервы. И вдруг впереди – взрыв: "Говорю, а у меня мурашки. Потому что мы должны были погибнуть. Сейчас мы начинаем философски относиться. Если что-то не выходит, значит, так надо".На фронте бывают потери.На фронте бывают… дети."Вот Времевский выступ. Ожесточенные бои. Зона постоянных обстрелов. Мы отвезли груз и уже возвращаемся. Кругом руины и тут мальчик. Маленький такой – годика три. Стоит, тянет ручки. Остановились.– Ты кто?– Я Малк! (это он "р" еще не выговаривает).Я дала ему коробку с продуктами больше, наверное, чем он сам. Он тащил ее в разрушенный дом, он где-то в подвале там жил. Бойцы его там подкармливали… жива ли его мама – точно неизвестно".Маленького Марка Анастасия хотела вывезти в тыл. В Старом Крыму даже нашлись потенциальные усыновители. Это оказалось невозможно по многим причинам, в том числе бюрократическим – "хоть в стену бейся". Сейчас о судьбе ребенка ничего не известно.– Вы плакали после этого?– Дома. Перед коллективом – нет, не имею права плакать. Но иногда прямо накрывает. Что делать, девочка все-таки, да. И выпадаешь на несколько дней. И безысходность бьет по рукам. Потому что таких детей сотни, тысячи. Вот почему мы не можем остановиться.О системах координатПредставьте ось координат. Радиус в пять километров – "серая" зона. "Ноль" – точка, где соприкасаются две противоборствующие силы. Здесь не работают телефоны, мосты разбиты, поля заминированы, нет указателей и табличек с адресами – их снимают специально. Сюда подъехали ночью, на чужой полуразбитой "копейке" – своя машина встала, незнакомые люди предложили перегрузиться.– Вы, как хотите, я вас не пропущу.– Ну вон же село, четвертый дом справа, нас ждут…– Да там и домов целых уже нет! Я даже не знаю, наше ли это село. Вчера наши заходили, сегодня могли выбить…В общей сложности в три часа ночи груз все же был доставлен – генератор, тепловизионный прицел, вещи, личные посылки от жен……А вот совсем другая история. Одна из жен командиров приходит в цех и требует сети. Очередь – на месяц. Она плачет и кричит, что "он вот сейчас там умирает. Срочно сети!". Ей предлагают: "Вот станок, становитесь, давайте плести, и родных сюда – будет быстрее".– Я? Ну уж нет! У меня работа и дети!"Мы, конечно, сети ей дали, но потом услышали о себе много неприятного. Вообще зачастую семьи бойцов заявляют, мол, мы и так отдали самое дорогое и теперь вы нам должны. Не все, конечно, у нас есть и те, кто очень помогает, а своим не просит – таких шестеро. Ну в целом для меня это феномен, я к этому не была готова. И людям обидно. А люди пожилые, с хроническими болезнями, с больными руками. Условия в цехах такие, что туалеты не везде есть, понимаете? И холодно, когда зима, и жарко, когда лето. Они терпят, плетут, они до мозолей вытирают руки… а тут жена пришла, и вот".Все это тоже к вопросу о системах координат. Это все еще "серая" зона или уже точка "ноль"?О войне и мире– Мам, иди ужинать, сегодня у нас борщ.Мама два дня в штабе. До этого полночи готовила отчеты – если бы мы были коммерческой структурой, у нас была бы только одна проверка. А так – пять: от Минюста до Росстата.Завтра маме за ленточку. Бутерброды в дорогу для нее уже готовы. А на Пасху были домашние куличи. Сыну уже 18. Он главная ее опора. Отлично разбирается в технике и полностью перепрошивает компьютеры, которые потом поедут на фронт – важно исключить возможные вредоносные программы. Раньше злился и не понимал, зачем мама тратит столько сил и времени, если другие его не тратят вообще.– Все это теперь – ваша жизнь. А что же будет после Победы?– Если Бог позволит и даст сил, главная работа только начнется. Это будет работа с ветеранами. Никто из них не вернется абсолютно нормальным в нашем понимании. Это будет совсем другая жизнь и для нас, и для них. Еще реабилитация, возможно, протезирование – у нас есть восемь мастеров по изделиям из пластика. Это бытовая помощь, поскольку одно дело человеку протез добыть, а другое – научить с этим протезом жить. Возможно, организация патриотического воспитания и досуга детей. В общем, будем поднимать целину, как после Великой Отечественной.В фойе штаба "Гуманитарного фронта Крыма" обустроен музей СВО. Среди касок и бронежилетов, фрагментов беспилотников и окопных свечей, самым жутким кажется абсолютно бытовой предмет – прострелянный почтовый ящик, который снят волонтером с забора разрушенного жилого дома на Запорожье. В другой, мирной жизни кто-то ждал писем, читал газеты. Где этот кто-то теперь? Только табличка на скрипучей покосившейся калитке: "Живут люди".В музей лучше всего приходить с детьми. И лучше не с пустыми руками. Помощь фронту нужна всегда. Бойцам требуются тактические носки, форма, металлодетекторы, генераторы, бензопилы, строительные материалы, малоточные "стиралки" типа "Малютка", телевизоры для организации видеонаблюдения в подземных блиндажах, планшеты, сменные батареи, лопасти для коптеров, бронежилеты, облегченные каски и много чего еще. Актуальные запросы есть в официальном ТГ-канале и соцсетях "Гуманитарного фронта Крыма". Впрочем, не будет лишней даже баночка домашнего варенья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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