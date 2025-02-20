https://crimea.ria.ru/20250220/ne-poshel-by-ya--ushel-by-chey-to-drugoy-syn-istoriya-dobrovoltsa-iz-kryma-1144337003.html

"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из Крыма

"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из Крыма - РИА Новости Крым, 20.02.2025

"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из Крыма

Он был полицейским в Крыму, а оказался на фронте. И принял это решение сам. После начала спецоперации Николай – молодой парень из Алушты – вступил в ряды... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:42

2025-02-20T13:42

2025-02-20T13:40

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Он был полицейским в Крыму, а оказался на фронте. И принял это решение сам. После начала спецоперации Николай – молодой парень из Алушты – вступил в ряды добровольческого батальона "Барс-3 "Родина", который стоит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Все это время мужественно сражался плечом к плечу с товарищами, был серьезно ранен и буквально "собран" медиками, но не сдался и вернулся на фронт. История невероятной силы и веры простого крымчанина – в интервью РИА Новости Крым.Из полиции – в "Барс"- Николай, откуда вы и чем занимались до СВО?- Я из города Алушта, родился и вырос в Крыму. Жил здесь и видел все моменты, которые были при Украине, а когда происходил переход в состав Российской Федерации, принимал в нем активное участие в качестве сотрудника правоохранительных органов. В 2014 году, в дни референдума, я ездил охранять Бахчисарай, чтобы там не было беспорядков.Тем временем в Донбассе обстановка накалялась. Работая в Крыму, следил за тем, что там происходит. Когда в феврале 2022 года наши войска зашли и стали выполнять задачи специальной военной операции, я записался в сводный отряд полиции, который должен был выдвигаться на новые территории. Ждал около года, но в зону СВО мы не шли, участвовали в сборах. Тогда решил пойти в добровольцы и помогать ребятам на фронте. Обратился к своему руководству, а они говорят: "Нет, контракт мы с тобой подписать не можем, только увольняйся". Я-то уже был настроен, уволился и ушел. Подписал контракт и вступил в добровольческий отряд "Барс-3 "Родина". Понимаете, я взял оружие в руки, чтобы защитить свой дом, свою семью, своих близких, свою страну. Не пошел бы я – пошел бы чей-то другой сын или муж.- Как семья восприняла это решение?- Сначала меня не понимали. Но когда я уже подписал контракт, пришел домой, мама подошла ко мне и обняла… Она знала, что я не могу по-другому, если свой выбор сделал - в любом случае поеду туда. Конечно, как и любая мать, очень переживала, поцеловала и сказала: "Сын, береги себя и не опозорься". Повесила крестик – с тех пор я его никогда не снимаю. Папа, посмотрев на меня, пошел за мной. Сначала он возил гуманитарку, потом посмотрел на это все и отправился к начальнику штаба. Теперь папа со мной в одном батальоне, работает на машине эвакуации, вывозит раненых и погибших с поля боя.В 300 метрах от противника- Ваши первые задачи в качестве добровольца?- Сперва подготовка, без нее никто никуда не шел. Нас одели и обули - бронежилет, каска, все выдали. Затем я отучился на оператора БПЛА и стал работать непосредственно на линии боевого соприкосновения. Мы обеспечивали разведку, корректировку, выполняли боевые задачи. Такие добровольческие отряды - боевой армейский резерв России. Мы помогаем нашей армии осуществлять те или иные задачи, мы к ним подготовлены не хуже подразделений вооруженных сил.- Насколько близко был противник?- Мы находились непосредственно на ЛБС. В 300-400 метрах мы видели противника, который также, как и мы, мог отстреливаться, обороняться и выполнять такие же задачи. Они работают против нас, мы работаем против них.- Говорят, атеистов в окопах нет, и в условиях постоянной смертельной опасности бойцам очень нужна духовная поддержка. Вы в Бога верите?- Я в Бога поверил сразу. Начал ходить в церковь, когда лежал в госпитале, и считаю, что тогда, в тот момент, Бог помог мне очень сильно."Две недели ничего не видел"- Когда я получил ранение, то две недели вообще ничего не видел. Много прилетело в глаза, в лицо, ожог был сильный. Мне все лицо зашивали. И левый глаз восстановили почти полностью – на 90%, правый глаз - на 30%. Я находился в госпиталях 4,5 – 5 месяцев, тогда я честно скажу – я поверил во все.- У каждого бойца СВО есть свое маленькое чудо, наверное, вот это ваше.- Примеров, на самом деле, много. Представьте, перед тем, как я получил ранения, мы с товарищем шли на боевую задачу. Сидели в подвале, пили чай у соседей и мой товарищ говорит "Давай, пойдем". А я чувствую, что сейчас мне идти не хочется. Он зовет, и я прям в этот момент ощущаю, как начинает отниматься левая рука. По итогу я получил ранения и вот эту левую руку мне практически собирали…Все произошло буквально за 10 минут.А у некоторых ребят срабатывала чуйка и они к ней прислушивались. Они просто не шли в этот момент. Раз – прилет – и все. Подвала, куда они должны были зайти, больше нет. В такие моменты невольно начинаешь верить!- Наверняка, помогает и поддержка родных. Часто получается весточки из дома?- Родные и близкие очень поддерживают и это очень важно для нас. Ждешь, когда тебе приходит какая-то весточка из дома, даже просто смс. Бывает, когда совсем нет доступа к интернету, пишешь родным – "Выхожу на задачу, отпишусь". Возвращаешься – а тебе прилетает куча сообщений от родителей, от близких. Это дорого и ценно."Даже если бы знал обо всем заранее, пошел бы"- Ранение и лечение – это трудное испытание и для вас, и для семьи, но вы все же вернулись на фронт. Скажите, если бы вы заранее знали, что вас ждет на СВО, то выбрали бы этот путь?- Даже ни минуты не сомневаясь. Поступил бы так же. Иногда мне звонят со старой работы и зовут вернуться, я на хорошем счету был. Но я уже не вижу себя там, вижу себя рядом со своими товарищами. Недавно узнал о программе "Время героев", хотел подать документы, но поскольку постоянно нахожусь на ЛБС, у меня этой возможности нет. В будущем, если еще будет проходить отбор, я обязательно постараюсь его пройти и продолжить работать на благо республики. Думаю, это поможет идти вперед и помогать таким же бойцам, волонтерам и людям, которые помогали нам, которые нас поддерживали и за нас молились.- Спасибо и берегите себя!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20230224/a-nas-za-sho-kak-boytsy-svo-spasayut-ukrainu--zapiski-s-fronta-1127178821.html

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144161159_234:435:451:652_100x100_80_0_0_1cd2e2fb569e308751dbd25800207e0f.jpg

герои сво, интервью, крым, алушта, добровольцы