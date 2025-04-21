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Папа римский Франциск – биография - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Папа римский Франциск – биография
Папа римский Франциск – биография - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Папа римский Франциск – биография
Папа римский Франциск – до избрания Хорхе Марио Бергольо – родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего, выходца из Италии. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:57
2025-04-21T11:11
папа римский франциск
религия
биография
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Папа римский Франциск – до избрания Хорхе Марио Бергольо – родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего, выходца из Италии.Получив диплом техника-химика, поступил в семинарию. Продолжил образование в Чили, затем в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле. 13 декабря 1969 года Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника.До избрания на папский престол – аргентинский религиозный деятель, кардинал, доктор богословия. Архиепископ Буэнос-Айреса и примас Аргентины. Епископ Римско-католической церкви, папа римский – с 13 марта 2013 года.Возглавив Римско-католическую церковь и Государство-город Ватикан, утвердил поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам и Общим нормам административного права папского государства, кардинально преобразовавшие ватиканское законодательство. В ходе его понтификата впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины.Критиковал современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах, при этом призывал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком, а транссексуалам и гомосексуалистам разрешил принимать крещение и быть крестными родителями.12 февраля 2016 года Франциск встретился на Кубе с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Это была первая встреча высших иерархов Русской православной и Католической церквей почти за тысячу лет после церковного раскола. В марте 2021 года провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани, где подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира.Франциск высказывал отличное от лидеров западных стран мнение по ситуации на Украине, допуская, что негативную роль в эскалации украинского кризиса играет НАТО.Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы, первый папа-иезуит и первый папа-монах со времен Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.Понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
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РИА Новости Крым
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96
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папа римский франциск, религия, биография, память, утраты
Папа римский Франциск – биография

Биография папы римского Франциска

10:57 21.04.2025 (обновлено: 11:11 21.04.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Папа римский Франциск – до избрания Хорхе Марио Бергольо – родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего, выходца из Италии.
Получив диплом техника-химика, поступил в семинарию. Продолжил образование в Чили, затем в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле. 13 декабря 1969 года Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника.
До избрания на папский престол – аргентинский религиозный деятель, кардинал, доктор богословия. Архиепископ Буэнос-Айреса и примас Аргентины. Епископ Римско-католической церкви, папа римский – с 13 марта 2013 года.
Возглавив Римско-католическую церковь и Государство-город Ватикан, утвердил поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам и Общим нормам административного права папского государства, кардинально преобразовавшие ватиканское законодательство. В ходе его понтификата впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины.
Критиковал современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах, при этом призывал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком, а транссексуалам и гомосексуалистам разрешил принимать крещение и быть крестными родителями.
12 февраля 2016 года Франциск встретился на Кубе с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Это была первая встреча высших иерархов Русской православной и Католической церквей почти за тысячу лет после церковного раскола. В марте 2021 года провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани, где подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира.
Франциск высказывал отличное от лидеров западных стран мнение по ситуации на Украине, допуская, что негативную роль в эскалации украинского кризиса играет НАТО.
Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы, первый папа-иезуит и первый папа-монах со времен Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.
Понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
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