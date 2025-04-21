https://crimea.ria.ru/20250421/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1145838868.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.04.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:15
2025-04-21T10:15
2025-04-21T10:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь со стороны Кубани