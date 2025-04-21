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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.04.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:15
2025-04-21T10:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь со стороны Кубани

10:15 21.04.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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