Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров
Telegram никогда не раскрывал информацию из личных сообщений – Дуров
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не раскрывал информацию из личных сообщений, добавив, что может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.
"За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений. В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения", – сказал основатель мессенджера.
И подчеркнул, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование и нарушит основные права человека.
"Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка", – заявил Дуров.
Также он добавил, что в прошлом месяце Франция хотела запретить шифрование, но это предложение было отклонено.
По словам Дурова, технически невозможно гарантировать, что только полиция сможет получить доступ к бэкдору. После его внедрения бэкдор может быть использован другими лицами – "от иностранных агентов до хакеров", в результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы.
"Мы должны продолжать объяснять законодателям, что шифрование предназначено не для защиты преступников, а для защиты частной жизни и безопасности обычных людей. Потеря такой защиты была бы трагедией", – уверен основатель мессенджера.
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