https://crimea.ria.ru/20250421/skoree-uydet-s-rynka-telegram-ne-raskryvaet-lichnye-soobscheniya--durov-1145844162.html

Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров

Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не раскрывал информацию из личных сообщений, добавив, что может раскрыть только IP-адреса и... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T13:15

2025-04-21T13:15

2025-04-21T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не раскрывал информацию из личных сообщений, добавив, что может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.И подчеркнул, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование и нарушит основные права человека.Также он добавил, что в прошлом месяце Франция хотела запретить шифрование, но это предложение было отклонено.По словам Дурова, технически невозможно гарантировать, что только полиция сможет получить доступ к бэкдору. После его внедрения бэкдор может быть использован другими лицами – "от иностранных агентов до хакеров", в результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241005/telegram-sozdast-analog-youtube-v-svoem-messendzhere-1140871359.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, telegram, новости, мессенджеры, интернет, кибербезопасность, киберпреступность, соцсети