https://crimea.ria.ru/20250421/osobo-krupnaya-partiya-v-sevastopole-inostrantsu-dali-10-let-za-narkotiki-1145847535.html

Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики

Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики

35-летний житель соседнего государства получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет на территории крымского полуострова, сообщает в... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T15:39

2025-04-21T15:39

2025-04-21T15:39

севастополь

прокуратура города севастополя

новости севастополя

новости крыма

суд

приговор

московская область

ялта

происшествия

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145847645_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b3fb20c83d884ed1c449a05e32e33eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 35-летний житель соседнего государства получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет на территории крымского полуострова, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным ведомства, мужчина вошел в организованную группу, которая торговала наркотиками в Интернете. В декабре прошлого года он получил в Московской области 2 килограмма синтетического наркотика, поместил его в две пластиковые бутылки, спрятал в бензобаке арендованной Skoda Rapid и повез в Крым для сбыта.Расследование завершено. Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злумышленника к 10 годам исправительной колонии строгого режима по статье о покушении на сбыт организованной группой в особо крупном размере. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с УкраиныЖитель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиковВ Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков

севастополь

московская область

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, новости крыма, суд, приговор, московская область, ялта, происшествия, наркотики