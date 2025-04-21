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Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики
Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики
35-летний житель соседнего государства получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет на территории крымского полуострова, сообщает в... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T15:39
2025-04-21T15:39
2025-04-21T15:39
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
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московская область
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происшествия
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 35-летний житель соседнего государства получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет на территории крымского полуострова, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным ведомства, мужчина вошел в организованную группу, которая торговала наркотиками в Интернете. В декабре прошлого года он получил в Московской области 2 килограмма синтетического наркотика, поместил его в две пластиковые бутылки, спрятал в бензобаке арендованной Skoda Rapid и повез в Крым для сбыта.Расследование завершено. Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злумышленника к 10 годам исправительной колонии строгого режима по статье о покушении на сбыт организованной группой в особо крупном размере. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с УкраиныЖитель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиковВ Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотики
В Севастополе иностранец получил 10 лет колонии за особо крупную партию наркотиков