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ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины

ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины - РИА Новости Крым, 15.04.2025

ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины

В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:02

2025-04-15T08:02

2025-04-15T08:46

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаб обороны ДНР со ссылкой на Управление ФСБ России по республике и военную контрразведку Центрального и Южного военных округов.У фигурантов обнаружено и изъято более 23 килограммов синтетических наркотиков. Силовики установили, что деятельность группы была направлена на популяризацию наркотиков среди населения ДНР.Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".Ранее сообщалось, что в Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах РоссииВез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости