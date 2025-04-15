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ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины
ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины
В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:02
2025-04-15T08:46
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
наркотики
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаб обороны ДНР со ссылкой на Управление ФСБ России по республике и военную контрразведку Центрального и Южного военных округов.У фигурантов обнаружено и изъято более 23 килограммов синтетических наркотиков. Силовики установили, что деятельность группы была направлена на популяризацию наркотиков среди населения ДНР.Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".Ранее сообщалось, что в Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах РоссииВез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости
ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины

В Донбассе задержаны организаторы наркотрафика с Украины - ФСБ

08:02 15.04.2025 (обновлено: 08:46 15.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаб обороны ДНР со ссылкой на Управление ФСБ России по республике и военную контрразведку Центрального и Южного военных округов.
"Задержаны 8 граждан РФ, которые занимались поставкой наркотиков на территорию ДНР, фасовкой и распространением наркотических средств путем тайниковых закладок", – сказано в публикации.
У фигурантов обнаружено и изъято более 23 килограммов синтетических наркотиков. Силовики установили, что деятельность группы была направлена на популяризацию наркотиков среди населения ДНР.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Ранее сообщалось, что в Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков.
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