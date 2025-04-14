https://crimea.ria.ru/20250414/zhitel-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-rasprostranenie-narkotikov-1145665805.html

Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков

Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков

В Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T19:06

2025-04-14T19:06

2025-04-14T19:06

севастополь

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прокуратура города севастополя

следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.По данным следствия, в феврале 2025 года севастополец вошел в состав организованной группы и начал работать "закладчиком".Злоумышленник задержан. У него дома и из оборудованных им тайников полиция изъяла свыше 100 граммов наркотиков мефедрон и метадон.В ходе следствия установлено 22 эпизода преступленной деятельности "закладчика". По ходатайству следователя фигурант был заключен под стажу, где содержится по настоящее время.Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении иных членов группы, организовавших преступную схему и координирующих действия закладчика, выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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