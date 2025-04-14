https://crimea.ria.ru/20250414/zhitel-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-rasprostranenie-narkotikov-1145665805.html
Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
В Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T19:06
2025-04-14T19:06
2025-04-14T19:06
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прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.По данным следствия, в феврале 2025 года севастополец вошел в состав организованной группы и начал работать "закладчиком".Злоумышленник задержан. У него дома и из оборудованных им тайников полиция изъяла свыше 100 граммов наркотиков мефедрон и метадон.В ходе следствия установлено 22 эпизода преступленной деятельности "закладчика". По ходатайству следователя фигурант был заключен под стажу, где содержится по настоящее время.Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении иных членов группы, организовавших преступную схему и координирующих действия закладчика, выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, происшествия, новости, наркотики
Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
В Севастополе будут судить местного жителя за хранение и распространение наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 35-летний местный житель работал курьером-"закладчиком" в незаконном интернет-магазине наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.
По данным следствия, в феврале 2025 года севастополец вошел в состав организованной группы и начал работать "закладчиком".
"Он получал от сообщников информацию о расположении оптовых партий наркотиков, расфасовывал их и оборудовал на территории города тайники с отдельными дозами для непосредственного сбыта покупателям. "Закладки" он размещал в Ленинском районе Севастополя, в том числе возле детских образовательных учреждений", – сообщили в прокуратуре города.
Злоумышленник задержан. У него дома и из оборудованных им тайников полиция изъяла свыше 100 граммов наркотиков мефедрон и метадон.
В ходе следствия установлено 22 эпизода преступленной деятельности "закладчика". По ходатайству следователя фигурант был заключен под стажу, где содержится по настоящее время.
"Ему предъявлено обвинение в сбыте наркотических средств в составе организованной группы с использованием сети Интернет", – добавили в СК республики.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении иных членов группы, организовавших преступную схему и координирующих действия закладчика, выделены в отдельное производство.
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