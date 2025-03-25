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В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"
В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"
В Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:43
2025-03-25T13:43
крым
керчь
севастополь
наркотики
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что задержанный, находясь в Московской области, в конце прошлого года приобрел у неустановленного лица наркотическое средство производное N-метилэфедрона."Синтетику" нашли в ходе осмотра автомобиля мужчины. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе КрымаВ Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобакеМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
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крым, керчь, севастополь, наркотики, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"

ФСБ задержала в Керчи жителя Севастополя с 4 килограммами синтетических наркотиков

13:43 25.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что задержанный, находясь в Московской области, в конце прошлого года приобрел у неустановленного лица наркотическое средство производное N-метилэфедрона.

"В дальнейшем он намеревался сбыть 4 кг наркотиков через "закладки" на территории полуострова", – написали в Telegram-канале республиканской прокуратуры.

"Синтетику" нашли в ходе осмотра автомобиля мужчины. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки".
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КрымКерчьСевастопольнаркотикиПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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