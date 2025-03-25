https://crimea.ria.ru/20250325/v-kerchi-poymali-sevastopoltsa-s-4-kilogrammami-sintetiki-1145212908.html

В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"

В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"

В Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T13:43

2025-03-25T13:43

2025-03-25T13:43

крым

керчь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Керчи поймали жителя Севастополя, который привез в город четыре килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что задержанный, находясь в Московской области, в конце прошлого года приобрел у неустановленного лица наркотическое средство производное N-метилэфедрона."Синтетику" нашли в ходе осмотра автомобиля мужчины. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе КрымаВ Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобакеМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, севастополь, наркотики, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма