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В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак украинских боевиков, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T20:23
2025-03-26T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак украинских боевиков, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик журналистам в ходе брифинга в среду.Представитель генсека при этом уточнил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.26 марта стало известно о том, что при исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровОдин журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
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РИА Новости Крым
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оон, политика, общество, в мире, журналистика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов под ударами ВСУ

20:23 26.03.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак украинских боевиков, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик журналистам в ходе брифинга в среду.
"Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам (убитых - ред.) журналистов", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.
Представитель генсека при этом уточнил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.
26 марта стало известно о том, что при исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
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