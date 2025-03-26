https://crimea.ria.ru/20250326/v-oon-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-rossiyskikh-zhurnalistov-1145258628.html

В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак украинских боевиков, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T20:23

2025-03-26T20:23

2025-03-26T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак украинских боевиков, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик журналистам в ходе брифинга в среду.Представитель генсека при этом уточнил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.26 марта стало известно о том, что при исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровОдин журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, политика, общество, в мире, журналистика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости