https://crimea.ria.ru/20250325/rossiyskikh-zhurnalistov-v-lnr-spetsialno-khoteli-ubit--kreml-1145211292.html

Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль

Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль

Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T12:52

2025-03-25T12:52

2025-03-25T12:52

дмитрий песков

кремль

луганская народная республика (лнр)

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости