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Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T12:52
2025-03-25T12:52
дмитрий песков
кремль
луганская народная республика (лнр)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
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дмитрий песков, кремль, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости
Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль

ВСУ вели прицельный огонь по журналистам в ЛНР – Песков

12:52 25.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
Цветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов – людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
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Дмитрий ПесковКремльЛуганская Народная Республика (ЛНР)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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