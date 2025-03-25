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В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО

В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО

Серия жестоких расправ украинских боевиков над журналистами РФ в зоне спецоперации вновь показала не просто недоговороспособность Киева, а звериную сущность... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T08:36

2025-03-25T08:36

2025-03-25T08:37

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Серия жестоких расправ украинских боевиков над журналистами РФ в зоне спецоперации вновь показала не просто недоговороспособность Киева, а звериную сущность украинских неонацистов и необходимость остановить их усилиями мирового сообщества, в том числе международных профессиональных организаций журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения, к которому международное право согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительному протоколу I относит представителей СМИ", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что только за один день, 24 марта, на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, по словам Захаровой, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими.По словам Захаровой, целенаправленным обстрелом журналистов, "призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события… киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою "звериную сущность".И на все эти "продолжающиеся хладнокровные убийства сотрудников российских СМИ" обязаны надлежащим образом отреагировать профильные международные структуры, подчеркнула она.В первую очередь это должны быть гендиректор ЮНЕСКО, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховный комиссар ООН по правам человека, добавила она. В целом же не должны оставаться в стороне все наднациональные правозащитные структуры, которые выступают за защиту прав журналистов и права на беспрепятственное получение информации, заявила Захарова."Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиа-сферы", – призвала Захарова.Она подчеркнула, что количество терактов украинских боевиков возрастает соразмерно тому, как киевский режим осознает невозможность нанести урон ВС РФ на поле боя.Накануне стало известно о гибели трех российских журналистов в зоне СВО. В их числе 28-летний крымчанин, корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на преступление киевского режима против свободы слова и журналистики.Позже стало известно, что вместе с Федорчаком погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, все три сотрудника федеральных СМИ погибли в результате артиллерийского обстрела ВСК Кременского муниципального округа ЛНР. По его словам, помимо журналистов, при вражеской атаке пострадали еще трое местных жителей, в том числе подросток.В Следственном Комитете РФ уточнили, что украинские боевики нанесли удар по поселку Михайловка в ЛНР, ведомство возбудило уголовное дело по факту гибели здесь журналистов и мирных граждан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, происшествия, журналистика, новости