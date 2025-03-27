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Южный берег Крыма активно готовят к сезону - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Южный берег Крыма активно готовят к сезону
Южный берег Крыма активно готовят к сезону - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Южный берег Крыма активно готовят к сезону
Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T22:33
2025-03-27T22:33
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий."Провели расширенные совещания в регионах по подготовке и функционированию средств размещения и пляжей, работе туркомпаний, предпринимателей, занятых в туристкой сфере Алушты и Ялты", – написал он.И добавил, что в высокий курортный сезон республика входит с положительной динамикой турпотока, которая на данный момент составляет 10% по отношению к показателям предыдущего года. И подчеркнул, что до 1 мая завершат ремонтные работы на пляжах и приведут их в технически надлежащее состояние. ️А с 1 июня будет обеспечена организация дежурства матросов-спасателей спасательных постов, размещение на пляже полного комплекта пляжного оборудования и инвентаря.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей ганзий, крым, отдых, отдых в крыму, новости, новости крыма, туризм, туризм в крыму
Южный берег Крыма активно готовят к сезону

В Крыму бронирование отелей на майские праздники и лето достигло 40% – минкурортов

22:33 27.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Южный берег Крыма вступает в активную фазу подготовки к высокому курортному сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
"Провели расширенные совещания в регионах по подготовке и функционированию средств размещения и пляжей, работе туркомпаний, предпринимателей, занятых в туристкой сфере Алушты и Ялты", – написал он.
И добавил, что в высокий курортный сезон республика входит с положительной динамикой турпотока, которая на данный момент составляет 10% по отношению к показателям предыдущего года.
"Бронирование на майские праздники и на летний период в среднем составляет 40%, спрос на отдых в Крыму по оценкам туроператоров растет с начала года и по многим показателям выводит Республику Крым в одно из самых востребованных направлений для отдыха и оздоровления россиян", – сообщил министр.
И подчеркнул, что до 1 мая завершат ремонтные работы на пляжах и приведут их в технически надлежащее состояние. ️А с 1 июня будет обеспечена организация дежурства матросов-спасателей спасательных постов, размещение на пляже полного комплекта пляжного оборудования и инвентаря.
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