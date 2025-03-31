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Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
Поезда дальнего следования отправляются с железнодорожного вокзала Симферополь без задержек после происшествия. Как сообщили РИА Новости Крым в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T18:16
2025-03-31T18:16
2025-03-31T18:16
гранд сервис экспресс
поезд
симферополь
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования отправляются с железнодорожного вокзала Симферополь без задержек после происшествия. Как сообщили РИА Новости Крым в компании "Гранд Сервис Экспресс", небольшая задержка произошла только по одному поезду, который ожидал прибытия задерживающейся электрички.По данным предприятия, по всем остальным поезда дальнего следования отправлением из Симферополя задержек на данный момент нет. В том числе в соответствии с расписанием отправится поезд №28 Симферополь – Москва."По другим поездам на сейчас также нет задержек, ситуация не разрастается, все штатно", – подытожили в пресс-службе.В понедельник на железнодорожном вокзале в Симферополе был слышен громкий хлопок и произошло задымление, сообщили ранее в республиканском главке МЧС. Как стало известно РИА Новости Крым, из-за замыкания рельсы задреживались пригородные электропоезда "Симферополь — Севастополь" и "Евпатория — Симферополь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курорты Черного моря в числе самых популярных ж/д маршрутов на майскиеОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейИз Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, поезд, симферополь, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, происшествия
Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
После происшествия на ж/д вокзале в Симферополе поезда дальнего следования идут штатно