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Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T17:13
2025-03-31T17:13
2025-03-31T17:14
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
весенний призыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.1 апреля начинается весенний 2025 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 160 тысяч человек.Уточняется, что все призывники будут проходить срочную службу в регионах России. Большинство срочников поедут в учебные соединения, где им предстоит получить военно-учетные специальности. По окончании обучения их направят в войска.Как подчеркивают в Минобороны, повестки призывникам могут прийти как в бумажном, так и в электронном формате – через личный кабинет на "Госуслугах".Кроме того, продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Весенний призыв пройдет во всех субъектах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повестки в армию начали вручать через электронный реестрСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, весенний призыв, генштаб мо рф
Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
Призывников не будут направлять в зону специально военной операции – Генштаб
17:13 31.03.2025 (обновлено: 17:14 31.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
1 апреля начинается весенний 2025 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 160 тысяч человек.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", – цитирует российское оборонное ведомство заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, вице-адмирала Владимира Цимлянского.
Уточняется, что все призывники будут проходить срочную службу в регионах России. Большинство срочников поедут в учебные соединения, где им предстоит получить военно-учетные специальности. По окончании обучения их направят в войска.
Как подчеркивают в Минобороны, повестки призывникам могут прийти как в бумажном, так и в электронном формате – через личный кабинет на "Госуслугах".
"Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут обеспечены всеми полагающимися видами довольствия, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер", – подчеркнули в министерстве.
Кроме того, продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Весенний призыв пройдет во всех субъектах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера.
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