https://crimea.ria.ru/20250331/prizyvnikov-ne-budut-napravlyat-v-zonu-spetsoperatsii--genshtab-1145347991.html

Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб

Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб

Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T17:13

2025-03-31T17:13

2025-03-31T17:14

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

весенний призыв

генштаб мо рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ceffd3898ba2d39c14f49e8087a0e556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.1 апреля начинается весенний 2025 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 160 тысяч человек.Уточняется, что все призывники будут проходить срочную службу в регионах России. Большинство срочников поедут в учебные соединения, где им предстоит получить военно-учетные специальности. По окончании обучения их направят в войска.Как подчеркивают в Минобороны, повестки призывникам могут прийти как в бумажном, так и в электронном формате – через личный кабинет на "Госуслугах".Кроме того, продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Весенний призыв пройдет во всех субъектах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повестки в армию начали вручать через электронный реестрСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причину

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, весенний призыв, генштаб мо рф