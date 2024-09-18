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Повестки в армию начали вручать через электронный реестр - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Повестки в армию начали вручать через электронный реестр
Повестки в армию начали вручать через электронный реестр - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Повестки в армию начали вручать через электронный реестр
В России заработал электронный Реестр, на котором будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Он размещается по адресу... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T21:52
2024-09-18T22:23
вооруженные силы россии
реестр повесток
призыв в вс россии
госуслуги
военкомат
повестка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России заработал электронный Реестр, на котором будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Он размещается по адресу https://реестрповесток.рф/.Войти в реестр можно с помощью учетной записи на "Госуслугах", которая должна быть подтвержденной. На сайте можно проверить, направлена ли человеку повестка, уточнить дату, время и место явки, а также получить выписку из реестра воинского учета и реестра повесток.Проверять эту информацию необходимо, поскольку повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после размещения в электронном реестре. Если тот, кто получил повестку, в течение 20 дней не явится в военкомат, в отношении него могут предприниматься меры административного реагирования.При этом повестка может направляться гражданину как для прохождения воинской комиссии и отправки к месту службы, так и для уточнения документов воинского учета.Реестр повесток был запущен в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.04.2024 №506 "О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете".Во время весеннего призыва в этом году в армию было отправлено около 150 000 человек. Продолжилось также формирование научных и научно-производственных подразделений. Было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизацииСколько контрактников поступили в российские войска с начала годаСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
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вооруженные силы россии, реестр повесток, призыв в вс россии, госуслуги, военкомат, повестка, новости
Повестки в армию начали вручать через электронный реестр

Электронный Реестр повесток заработал в России в тестовом режиме

21:52 18.09.2024 (обновлено: 22:23 18.09.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный билет и повестка
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России заработал электронный Реестр, на котором будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Он размещается по адресу https://реестрповесток.рф/.
Войти в реестр можно с помощью учетной записи на "Госуслугах", которая должна быть подтвержденной. На сайте можно проверить, направлена ли человеку повестка, уточнить дату, время и место явки, а также получить выписку из реестра воинского учета и реестра повесток.
Проверять эту информацию необходимо, поскольку повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после размещения в электронном реестре. Если тот, кто получил повестку, в течение 20 дней не явится в военкомат, в отношении него могут предприниматься меры административного реагирования.
При этом повестка может направляться гражданину как для прохождения воинской комиссии и отправки к месту службы, так и для уточнения документов воинского учета.
Реестр повесток был запущен в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.04.2024 №506 "О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете".
Во время весеннего призыва в этом году в армию было отправлено около 150 000 человек. Продолжилось также формирование научных и научно-производственных подразделений. Было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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