https://crimea.ria.ru/20240918/povestki-v-armiyu-nachali-vruchat-cherez-elektronnyy-reestr-1140446864.html

Повестки в армию начали вручать через электронный реестр

Повестки в армию начали вручать через электронный реестр - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Повестки в армию начали вручать через электронный реестр

В России заработал электронный Реестр, на котором будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Он размещается по адресу... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T21:52

2024-09-18T21:52

2024-09-18T22:23

вооруженные силы россии

реестр повесток

призыв в вс россии

госуслуги

военкомат

повестка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России заработал электронный Реестр, на котором будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Он размещается по адресу https://реестрповесток.рф/.Войти в реестр можно с помощью учетной записи на "Госуслугах", которая должна быть подтвержденной. На сайте можно проверить, направлена ли человеку повестка, уточнить дату, время и место явки, а также получить выписку из реестра воинского учета и реестра повесток.Проверять эту информацию необходимо, поскольку повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после размещения в электронном реестре. Если тот, кто получил повестку, в течение 20 дней не явится в военкомат, в отношении него могут предприниматься меры административного реагирования.При этом повестка может направляться гражданину как для прохождения воинской комиссии и отправки к месту службы, так и для уточнения документов воинского учета.Реестр повесток был запущен в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.04.2024 №506 "О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете".Во время весеннего призыва в этом году в армию было отправлено около 150 000 человек. Продолжилось также формирование научных и научно-производственных подразделений. Было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизацииСколько контрактников поступили в российские войска с начала годаСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

https://crimea.ria.ru/20240917/uvelichenie-chislennosti-armii-v-rossii--kreml-nazval-prichinu-1140399345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, реестр повесток, призыв в вс россии, госуслуги, военкомат, повестка, новости