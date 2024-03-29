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Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, срок службы составит, как и ранее, один год. Об этом сообщили в Генштабе ВС России. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T10:43
2024-03-29T10:43
2024-03-29T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, срок службы составит, как и ранее, один год. Об этом сообщили в Генштабе ВС России.Также он напомнил, что весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку новобранцев в войска со сборных пунктов регионов РФ запланировано начать с 15 апреля.Осенью прошлого года из Крыма на военную службу были призваны около двух тысяч человек, в регионе создано 25 призывных комиссий.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, призыв в вс россии, новости, россия, министерство обороны рф, новости сво, общество, армия и флот
Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Генштаб ВС РФ: солдаты-срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации