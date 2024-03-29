https://crimea.ria.ru/20240329/srochniki-vesennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1136126744.html

Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

Солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, срок службы составит, как и ранее, один год. Об этом сообщили в Генштабе ВС России. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T10:43

2024-03-29T10:43

2024-03-29T10:43

вооруженные силы россии

призыв в вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, срок службы составит, как и ранее, один год. Об этом сообщили в Генштабе ВС России.Также он напомнил, что весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку новобранцев в войска со сборных пунктов регионов РФ запланировано начать с 15 апреля.Осенью прошлого года из Крыма на военную службу были призваны около двух тысяч человек, в регионе создано 25 призывных комиссий.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, призыв в вс россии, новости, россия, министерство обороны рф, новости сво, общество, армия и флот