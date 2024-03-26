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Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для для создания санитарной зоны у Белгородской области, передает РИА... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T14:49
2024-03-26T15:13
сергей шойгу
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
новости
новости сво
армия и флот
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для для создания санитарной зоны у Белгородской области, передает РИА Новости.Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин.Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20240320/u-nas-est-svoi-plany-putin-o-merakh-po-zaschite-belgorodskoy-oblasti-1135867837.html
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сергей шойгу, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области
Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

Шойгу ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

14:49 26.03.2024 (обновлено: 15:13 26.03.2024)
 
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Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для для создания санитарной зоны у Белгородской области, передает РИА Новости.
"Это глупость, полная абсолютно", - сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин.
Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
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Сергей ШойгуЧастичная мобилизацияВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВОАрмия и флотМинистерство обороны РФОбстрелы Белгородской области
 
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