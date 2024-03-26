https://crimea.ria.ru/20240326/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-v-rossii---otvet-shoygu-1136047886.html

Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для для создания санитарной зоны у Белгородской области, передает РИА... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:49

2024-03-26T14:49

2024-03-26T15:13

сергей шойгу

частичная мобилизация

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министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для для создания санитарной зоны у Белгородской области, передает РИА Новости.Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин.Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.

https://crimea.ria.ru/20240320/u-nas-est-svoi-plany-putin-o-merakh-po-zaschite-belgorodskoy-oblasti-1135867837.html

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сергей шойгу, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области