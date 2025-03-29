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Силовики в Севастополе ищут мигрантов
Силовики в Севастополе ищут мигрантов - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Силовики в Севастополе ищут мигрантов
Масштабный комплекс режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходит в Севастополе. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T10:29
2025-03-29T10:29
2025-03-29T10:29
севастополь
михаил развожаев
мигранты
миграционная политика
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Масштабный комплекс режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходит в Севастополе. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации."О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - резюмировал он.Ранее в Симферополе спецслужбы вычислили организаторов канала незаконной миграции и задержали нелегалов из Средней Азии. Трудовых мигрантов выявили на стройке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну – указФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней АзииЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, мигранты, миграционная политика, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости севастополя
Силовики в Севастополе ищут мигрантов
В Севастополе силовики проверяют документы и досматривают транспорт в поисках мигрантов