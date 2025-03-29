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Силовики в Севастополе ищут мигрантов - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Силовики в Севастополе ищут мигрантов
Силовики в Севастополе ищут мигрантов - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Силовики в Севастополе ищут мигрантов
Масштабный комплекс режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходит в Севастополе. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T10:29
2025-03-29T10:29
севастополь
михаил развожаев
мигранты
миграционная политика
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Масштабный комплекс режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходит в Севастополе. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации."О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - резюмировал он.Ранее в Симферополе спецслужбы вычислили организаторов канала незаконной миграции и задержали нелегалов из Средней Азии. Трудовых мигрантов выявили на стройке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну – указФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней АзииЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
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севастополь, михаил развожаев, мигранты, миграционная политика, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости севастополя
Силовики в Севастополе ищут мигрантов

В Севастополе силовики проверяют документы и досматривают транспорт в поисках мигрантов

10:29 29.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Масштабный комплекс режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходит в Севастополе. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Гагаринском районе, на территории и в окружении садовых товариществ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и "Боевик" силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта", - написал губернатор.
Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
"О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - резюмировал он.
Ранее в Симферополе спецслужбы вычислили организаторов канала незаконной миграции и задержали нелегалов из Средней Азии. Трудовых мигрантов выявили на стройке.
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СевастопольМихаил РазвожаевМигрантыМиграционная политикаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Севастополя
 
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