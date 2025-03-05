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Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
Количество выдворенных из России иностранцев за прошлый год увеличилось на 45%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:21
2025-03-05T15:21
нелегальные мигранты
миграционная политика
мигранты
владимир колокольцев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
владимир путин (политик)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество выдворенных из России иностранцев за прошлый год увеличилось на 45%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Кроме того, МВД России прекратило приобретенное гражданство РФ почти 1500 человек за совершение противоправных деяний.Колокольцев добавил, что порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России. У них есть время легализоваться до 30 апреля. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения, отметил глава МВД.Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что МВД совместно с другими профильными службами должны изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа."Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году", - подчеркнул глава государства.Он добавил, что "серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере и приоритет здесь - безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности"."Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля", - подчеркнул президент России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантовВ Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СКСколько в России нелегальных мигрантов
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нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир путин (политик), россия, новости
Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД

Почти 1500 человек утратили приобретенное гражданство России из-за нарушений – Колокольцев

15:21 05.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество выдворенных из России иностранцев за прошлый год увеличилось на 45%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"На 45% увеличилось число удаленных из страны лиц и на 11% - привлеченных за нарушение режима въезда и пребывания", - сказал глава ведомства на расширенном заседании коллегии МВД России с участием президента страны Владимира Путина.
Кроме того, МВД России прекратило приобретенное гражданство РФ почти 1500 человек за совершение противоправных деяний.
Колокольцев добавил, что порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России. У них есть время легализоваться до 30 апреля. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения, отметил глава МВД.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что МВД совместно с другими профильными службами должны изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа.
"Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что "серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере и приоритет здесь - безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности".
"Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля", - подчеркнул президент России.
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Нелегальные мигрантыМиграционная политикаМигрантыВладимир КолокольцевМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Владимир Путин (политик)РоссияНовости
 
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