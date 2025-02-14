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В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T11:24
2025-02-14T11:24
2025-02-14T11:24
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
миграционная политика
мигранты
преступность
крым
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.По словам Терентьева, следственные органы в РК и Севастополе возбудили 31 уголовное дело в отношении иностранных граждан, в суд направлено 36 дел.В суд также переданы три уголовных дела в отношении чиновников, потворствовавших незаконной миграции, уточнил он.Руководитель ведомства напомнил, что по инициативе главного следственного управления на полуострове введен запрет на работу иностранцев в 35 областях экономики, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, энергетики, торговли. Также ужесточен пропускной режим на границе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
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владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, миграционная политика, мигранты, преступность, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
В Крыму число преступлений среди мигрантов снизилось на 20% - СК