Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250214/v-krymu-snizilos-chislo-prestupleniy-sredi-migrantov---sk-1144169277.html
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК
В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T11:24
2025-02-14T11:24
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
миграционная политика
мигранты
преступность
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111730/02/1117300200_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c3812b9bb8005c0cb5225d207489674.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.По словам Терентьева, следственные органы в РК и Севастополе возбудили 31 уголовное дело в отношении иностранных граждан, в суд направлено 36 дел.В суд также переданы три уголовных дела в отношении чиновников, потворствовавших незаконной миграции, уточнил он.Руководитель ведомства напомнил, что по инициативе главного следственного управления на полуострове введен запрет на работу иностранцев в 35 областях экономики, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, энергетики, торговли. Также ужесточен пропускной режим на границе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111730/02/1117300200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9743499170c112eb1007273e1c034a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, миграционная политика, мигранты, преступность, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК

В Крыму число преступлений среди мигрантов снизилось на 20% - СК

11:24 14.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета России
Машина Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
"Уровень мигрантской преступности в истекшем году снизился на 20% и имеет дальнейшие тенденции к сокращению", - сказал глава ведомства.
По словам Терентьева, следственные органы в РК и Севастополе возбудили 31 уголовное дело в отношении иностранных граждан, в суд направлено 36 дел.
В суд также переданы три уголовных дела в отношении чиновников, потворствовавших незаконной миграции, уточнил он.
Руководитель ведомства напомнил, что по инициативе главного следственного управления на полуострове введен запрет на работу иностранцев в 35 областях экономики, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, энергетики, торговли. Также ужесточен пропускной режим на границе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов
Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
Сотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
 
Владимир ТерентьевГСУ СК России по Крыму и СевастополюМиграционная политикаМигрантыПреступностьКрымНовости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
14:10Севастополец забил семейную пару соседей кирпичом
Лента новостейМолния