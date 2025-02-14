https://crimea.ria.ru/20250214/v-krymu-snizilos-chislo-prestupleniy-sredi-migrantov---sk-1144169277.html

В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК

В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СК

В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T11:24

2025-02-14T11:24

2025-02-14T11:24

владимир терентьев

гсу ск россии по крыму и севастополю

миграционная политика

мигранты

преступность

крым

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 20%, уровень миграционной преступности в республике продолжает снижаться. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.По словам Терентьева, следственные органы в РК и Севастополе возбудили 31 уголовное дело в отношении иностранных граждан, в суд направлено 36 дел.В суд также переданы три уголовных дела в отношении чиновников, потворствовавших незаконной миграции, уточнил он.Руководитель ведомства напомнил, что по инициативе главного следственного управления на полуострове введен запрет на работу иностранцев в 35 областях экономики, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, энергетики, торговли. Также ужесточен пропускной режим на границе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, миграционная политика, мигранты, преступность, крым, новости крыма, закон и право