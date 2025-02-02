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Сотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

Сотрудники МВД получат право выдворять мигрантов - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Сотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

С 5 февраля 2025 года сотрудники внутренних дел получат право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан. Об этом сообщает МВД РФ. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T11:53

2025-02-02T11:53

2025-02-02T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. С 5 февраля 2025 года сотрудники внутренних дел получат право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан. Об этом сообщает МВД РФ. "С 5 февраля 2025 года должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных КоАП РФ. Реализация данных мер будет способствовать оперативному выявлению и выдворению иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку", – заключили в полиции. Выдворять иностранных граждан будут за наркотики, нарушения в сфере миграции и другие правонарушения предусмотренные КоАП. Также в ведомстве добавили, что у должностных лиц расширятся полномочия. Например, они смогут помещать мигрантов, которым назначено выдворение, в спецучреждения на 48 часов. А также привлекать к ответственности тех, кто оказывает услуги иностранцам из реестра контролируемых лиц. Ранее в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщали о незаконном расселении и трудоустройстве иностранцев без регистрации. За это жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право