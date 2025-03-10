https://crimea.ria.ru/20250310/kakie-programmy-podderzhki-uchastnikov-svo-rabotayut-v-krymu-1144792400.html

Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:46

2025-03-10T10:46

2025-03-10T10:46

соцзащита

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сергей аксенов

льгота

трудоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что организованы все необходимые условия для лечения и восстановления: высокотехнологичная медицинская помощь, современное протезирование, курсы реабилитации в госпиталях и санаториях, психологическая поддержка.Семьям воинов предоставляются выплаты и льготы наравне с самими участниками спецоперации, в том числе 50%-ная компенсация оплаты коммунальных услуг. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. При приеме в детские сады и школы они зачисляются вне очереди.После возвращения со службы каждый ветеран может рассчитывать на помощь в трудоустройстве: центры занятости Республики Крым предлагают подходящие вакансии и сопровождение при устройстве на работу, а также программы профессиональной переподготовки, уточнил глава Крыма.Также каждый крымчанин – участник СВО – имеет право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или ведение хозяйства, напомнил Аксенов.Что касается ведения бизнеса - для ветеранов СВО предусмотрены гранты и льготные кредиты, налоговые каникулы, а также сниженные ставки за аренду госимущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, ветераны сво, крым, новости крыма, сергей аксенов, льгота, трудоустройство