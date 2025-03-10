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Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму
Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму
Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T10:46
2025-03-10T10:46
соцзащита
ветераны сво
крым
новости крыма
сергей аксенов
льгота
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что организованы все необходимые условия для лечения и восстановления: высокотехнологичная медицинская помощь, современное протезирование, курсы реабилитации в госпиталях и санаториях, психологическая поддержка.Семьям воинов предоставляются выплаты и льготы наравне с самими участниками спецоперации, в том числе 50%-ная компенсация оплаты коммунальных услуг. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. При приеме в детские сады и школы они зачисляются вне очереди.После возвращения со службы каждый ветеран может рассчитывать на помощь в трудоустройстве: центры занятости Республики Крым предлагают подходящие вакансии и сопровождение при устройстве на работу, а также программы профессиональной переподготовки, уточнил глава Крыма.Также каждый крымчанин – участник СВО – имеет право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или ведение хозяйства, напомнил Аксенов.Что касается ведения бизнеса - для ветеранов СВО предусмотрены гранты и льготные кредиты, налоговые каникулы, а также сниженные ставки за аренду госимущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
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соцзащита, ветераны сво, крым, новости крыма, сергей аксенов, льгота, трудоустройство
Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

В Крыму работают соцпрограммы для поддержки участников СВО и членов их семей – Аксенов

10:46 10.03.2025
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы охватываем все основные направления: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин – участнику СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы – от 100 до 500 тысяч рублей", – написал Аксенов.
Он добавил, что организованы все необходимые условия для лечения и восстановления: высокотехнологичная медицинская помощь, современное протезирование, курсы реабилитации в госпиталях и санаториях, психологическая поддержка.
Семьям воинов предоставляются выплаты и льготы наравне с самими участниками спецоперации, в том числе 50%-ная компенсация оплаты коммунальных услуг. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. При приеме в детские сады и школы они зачисляются вне очереди.
После возвращения со службы каждый ветеран может рассчитывать на помощь в трудоустройстве: центры занятости Республики Крым предлагают подходящие вакансии и сопровождение при устройстве на работу, а также программы профессиональной переподготовки, уточнил глава Крыма.
Также каждый крымчанин – участник СВО – имеет право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или ведение хозяйства, напомнил Аксенов.
Что касается ведения бизнеса - для ветеранов СВО предусмотрены гранты и льготные кредиты, налоговые каникулы, а также сниженные ставки за аренду госимущества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СоцзащитаВетераны СВОКрымНовости КрымаСергей АксеновЛьготатрудоустройство
 
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