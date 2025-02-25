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Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"
Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"
В Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев". Об... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T10:59
2025-02-25T10:59
севастополь
михаил развожаев
время героев
общество
ветераны сво
участники сво
новости севастополя
патриотическое воспитание
кадры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев". Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что подать заявку на образовательную программу в Севастополе могут участники и ветераны специальной военной операции со всех регионов страны. Программа реализуется совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС, участвовать в ней могут граждане России — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.Регистрация доступна на официальном сайте программы до 31 марта. По итогам обучения и стажировки участники будут включены в кадровый резерв города. Нормативная база для этого подготовлена.Программа реализуется по образцу федеральной "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Цель - подготовка высоко квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, чтобы в дальнейшем они могли работать в органах власти.Накануне в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", в рамках которой подготовят участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программеИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, время героев, общество, ветераны сво, участники сво, новости севастополя, патриотическое воспитание, кадры
Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"

Начался прием заявок от ветеранов и бойцов СВО по программе "Севастополь – город героев"

10:59 25.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев". Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для участников и ветеранов СВО "Севастополь – город Героев". Главная цель — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров", – написал в своем Telegram-канале губернатор.
Он отметил, что подать заявку на образовательную программу в Севастополе могут участники и ветераны специальной военной операции со всех регионов страны. Программа реализуется совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС, участвовать в ней могут граждане России — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Регистрация доступна на официальном сайте программы до 31 марта. По итогам обучения и стажировки участники будут включены в кадровый резерв города. Нормативная база для этого подготовлена.
Программа реализуется по образцу федеральной "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Цель - подготовка высоко квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, чтобы в дальнейшем они могли работать в органах власти.
Накануне в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", в рамках которой подготовят участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма.
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СевастопольМихаил РазвожаевВремя героевОбществоВетераны СВОУчастники СВОНовости СевастополяПатриотическое воспитаниеКадры
 
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