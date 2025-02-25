https://crimea.ria.ru/20250225/upravlentsy-s-peredovoy-startovala-programma-sevastopol--gorod-geroev-1144457776.html

Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"

Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев" - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Управленцы с передовой: стартовала программа "Севастополь – город Героев"

В Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев". Об... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T10:59

2025-02-25T10:59

2025-02-25T10:59

севастополь

михаил развожаев

время героев

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новости севастополя

патриотическое воспитание

кадры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев". Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что подать заявку на образовательную программу в Севастополе могут участники и ветераны специальной военной операции со всех регионов страны. Программа реализуется совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС, участвовать в ней могут граждане России — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.Регистрация доступна на официальном сайте программы до 31 марта. По итогам обучения и стажировки участники будут включены в кадровый резерв города. Нормативная база для этого подготовлена.Программа реализуется по образцу федеральной "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Цель - подготовка высоко квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, чтобы в дальнейшем они могли работать в органах власти.Накануне в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", в рамках которой подготовят участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программеИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, время героев, общество, ветераны сво, участники сво, новости севастополя, патриотическое воспитание, кадры