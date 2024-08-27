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Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон

Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон

В Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:49

2024-08-27T17:49

2024-08-27T17:50

крым

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земля в крыму для участников сво

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армия и флот

вооруженные силы россии

служба по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Ее слова приводит пресс-служба правительства республики.По ее информации, согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции".Таким образом, право на бесплатное получение участка земли в Крыму после подписания контракта с Минобороны получают все граждане РФ, независимо от места регистрации и проживания.В пресс-службе правительства напомнили, что земельный участок может быть предоставлен бесплатно при соблюдении ряда условий, оговоренным упомянутым законом.В частности, получить участок земли бесплатно за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО можно только один раз. Следовательно, заявитель не должен состоять в очереди на получение земли за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО в органах местного самоуправления на территории Крыма."Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту", – уточнил в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, земля в крыму для участников сво, анна анюхина, армия и флот, вооруженные силы россии, служба по контракту