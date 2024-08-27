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Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
В Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:49
2024-08-27T17:49
2024-08-27T17:50
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новости крыма
земля в крыму для участников сво
анна анюхина
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вооруженные силы россии
служба по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Ее слова приводит пресс-служба правительства республики.По ее информации, согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции".Таким образом, право на бесплатное получение участка земли в Крыму после подписания контракта с Минобороны получают все граждане РФ, независимо от места регистрации и проживания.В пресс-службе правительства напомнили, что земельный участок может быть предоставлен бесплатно при соблюдении ряда условий, оговоренным упомянутым законом.В частности, получить участок земли бесплатно за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО можно только один раз. Следовательно, заявитель не должен состоять в очереди на получение земли за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО в органах местного самоуправления на территории Крыма."Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту", – уточнил в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
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крым, новости крыма, земля в крыму для участников сво, анна анюхина, армия и флот, вооруженные силы россии, служба по контракту
Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
Землю в Крыму сможет получить участник СВО независимо от места регистрации в РФ
17:49 27.08.2024 (обновлено: 17:50 27.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Ее слова приводит пресс-служба правительства республики.
По ее информации, согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции".
"В Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 внесены соответствующие изменения. Закон принят Государственным советом РК и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования", – уточнила Анюхина.
Таким образом, право на бесплатное получение участка земли в Крыму после подписания контракта с Минобороны получают все граждане РФ, независимо от места регистрации и проживания.
В пресс-службе правительства напомнили, что земельный участок может быть предоставлен бесплатно при соблюдении ряда условий, оговоренным упомянутым законом.
В частности, получить участок земли бесплатно за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО можно только один раз. Следовательно, заявитель не должен состоять в очереди на получение земли за выполнение задач или участие в боевых действиях в зоне СВО в органах местного самоуправления на территории Крыма.
"Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту", – уточнил в правительстве.
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