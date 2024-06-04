https://crimea.ria.ru/20240604/kak-v-krymu-idet-protsess-vydachi-zemli-uchastnikam-svo-1137831767.html
Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
В собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче,... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:58
2024-06-04T11:58
2024-06-04T11:58
лариса кулинич
минимущества крыма
земля в крыму для участников сво
крым
новости крыма
помощь бойцам сво
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич."Предоставлено уже 1040 приказов, они зарегистрированы на публичной кадастровой карте, то есть эти участки уже находятся в собственности граждан, участников СВО", – сказала Кулинич.Еще около 1,5 тысяч приказов подготовлено для предоставления земли, добавила она.Кулинич подчеркнула, что принципиальным является то, что такие участки не должны быть разбросаны по всему полуострову: на эти цели формируются специальные большие массивы. Сейчас таких четыре.В Сакском районе землю участникам СВО и членам их семей выдают в селах Лесновка, Молочное и Приветное, а в Черноморском районе – в селе Окуневка.Выбор участков неслучайный: они должны быть "максимально приближены либо к населенным пунктам, либо к морю, чтобы было наименьшее количество финансовых вложений для подвода коммуникаций", отметила Кулинич.В каждом случае при формировании массивов под выдачу земли участникам СВО дополнительно предусматриваются территории, на которых появятся дороги и коммуникации, детсады и школы, добавила она.Вопросами создания инфраструктуры занимаются профильные министерства, соответственно: топлива и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Процесс и сроки, по словам Кулинич, находятся на личном контроле у главы республики Сергея Аксенова и председателя Совмина Юрия Гоцанюка.Процедура выдачи земли участникам СВО в КрымуК заявлению прикладывается минимальный пакет документов:Сведения заносятся в автоматизированную программу АИС "Земля". Учет в очереди происходит автоматически в зависимости от даты и времени подачи заявления.Узнать свое место в очереди можно по телефону горячей линии Минимущества Крыма либо написав обращение в телеграм-канале министерства или на его страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".Очередь может меняться только в одном случае: если ранее заявления подавали родственники погибшего бойца СВО и их статус ждет подтверждения.После подачи заявления орган местного самоуправления готовит письменное уведомление о том, что земельный участок сформирован – с конкретным кадастровым номером и адресом. После этого гражданин либо лицо по доверенности обращается с ним в Министерство земельных и имущественных отношений, где издается приказ о предоставлении земельного участка в собственность. Подача его на регистрацию осуществляется двумя способами по желанию заявителя. Он может сделать это лично – через отделение МФЦ либо доверить этот этап министерству, которое потом уведомит обо всем и предоставит необходимый пакет документов на землю."В случае если у гражданина нет возможности прибыть к нам в министерство, мы осуществляем выездные примы заявлений и выдачи документов после регистрации", – уточнила министр.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал РИА Новости Крым, что в Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин "Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость
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https://crimea.ria.ru/20240529/boytsam-svo-s-invalidnostyu-predostavyat-mashiny-s-ruchnym-privodom--zakon-1137694373.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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лариса кулинич, минимущества крыма, земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, помощь бойцам сво, соцзащита
Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
В Крыму выдано более тысячи земельных участков бойцам СВО и членам семей погибших военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым.
В собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.
"Предоставлено уже 1040 приказов, они зарегистрированы на публичной кадастровой карте, то есть эти участки уже находятся в собственности граждан, участников СВО", – сказала Кулинич.
Еще около 1,5 тысяч приказов подготовлено для предоставления земли, добавила она.
Кулинич подчеркнула, что принципиальным является то, что такие участки не должны быть разбросаны по всему полуострову: на эти цели формируются специальные большие массивы. Сейчас таких четыре.
"Они находятся в Черноморском и Сакском районах. И сформирован уже массив – это Ленинский район, село Каменское", – уточнила Кулинич.
В Сакском районе землю участникам СВО и членам их семей выдают в селах Лесновка, Молочное и Приветное, а в Черноморском районе – в селе Окуневка.
Выбор участков неслучайный: они должны быть "максимально приближены либо к населенным пунктам, либо к морю, чтобы было наименьшее количество финансовых вложений для подвода коммуникаций", отметила Кулинич.
В каждом случае при формировании массивов под выдачу земли участникам СВО дополнительно предусматриваются территории, на которых появятся дороги и коммуникации, детсады и школы, добавила она.
Вопросами создания инфраструктуры занимаются профильные министерства, соответственно: топлива и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Процесс и сроки, по словам Кулинич, находятся на личном контроле у главы республики Сергея Аксенова и председателя Совмина Юрия Гоцанюка.
Процедура выдачи земли участникам СВО в Крыму
Для постановки в очередь на получение земельного участка необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту регистрации участника СВО. Его может подать лично боец либо доверенное лицо. Причем доверенность не обязательно должна быть заверена нотариально – документ может удостоверить командир воинской части, в которой гражданин служит.
К заявлению прикладывается минимальный пакет документов:
— ксерокопия паспорта – всех его страниц;
—справка, подписанная командованием воинской части, где проходил или проходит службу участник СВО, подтверждающая факт того, что он участвовал в боевых действиях либо выполнял служебно-боевые задачи;
—удостоверение ветерана боевых действий.
Сведения заносятся в автоматизированную программу АИС "Земля". Учет в очереди происходит автоматически в зависимости от даты и времени подачи заявления.
Узнать свое место в очереди можно по телефону горячей линии Минимущества Крыма либо написав обращение в телеграм-канале министерства или на его страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Очередь может меняться только в одном случае: если ранее заявления подавали родственники погибшего бойца СВО и их статус ждет подтверждения.
"Их данные проверяются путем направления межведомственных запросов. В случае подтверждения всех данных, такой заявитель восстанавливается в очереди именно с учетом даты и времени, когда он подал документы. То есть его очередь наступит тогда, когда статус подтвердится", – пояснила Кулинич.
После подачи заявления орган местного самоуправления готовит письменное уведомление о том, что земельный участок сформирован – с конкретным кадастровым номером и адресом. После этого гражданин либо лицо по доверенности обращается с ним в Министерство земельных и имущественных отношений, где издается приказ о предоставлении земельного участка в собственность. Подача его на регистрацию осуществляется двумя способами по желанию заявителя. Он может сделать это лично – через отделение МФЦ либо доверить этот этап министерству, которое потом уведомит обо всем и предоставит необходимый пакет документов на землю.
"В случае если у гражданина нет возможности прибыть к нам в министерство, мы осуществляем выездные примы заявлений и выдачи документов после регистрации", – уточнила министр.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал РИА Новости Крым, что в Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года.
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