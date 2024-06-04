https://crimea.ria.ru/20240604/kak-v-krymu-idet-protsess-vydachi-zemli-uchastnikam-svo-1137831767.html

Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО

Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО

В собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче,... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:58

2024-06-04T11:58

2024-06-04T11:58

лариса кулинич

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соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич."Предоставлено уже 1040 приказов, они зарегистрированы на публичной кадастровой карте, то есть эти участки уже находятся в собственности граждан, участников СВО", – сказала Кулинич.Еще около 1,5 тысяч приказов подготовлено для предоставления земли, добавила она.Кулинич подчеркнула, что принципиальным является то, что такие участки не должны быть разбросаны по всему полуострову: на эти цели формируются специальные большие массивы. Сейчас таких четыре.В Сакском районе землю участникам СВО и членам их семей выдают в селах Лесновка, Молочное и Приветное, а в Черноморском районе – в селе Окуневка.Выбор участков неслучайный: они должны быть "максимально приближены либо к населенным пунктам, либо к морю, чтобы было наименьшее количество финансовых вложений для подвода коммуникаций", отметила Кулинич.В каждом случае при формировании массивов под выдачу земли участникам СВО дополнительно предусматриваются территории, на которых появятся дороги и коммуникации, детсады и школы, добавила она.Вопросами создания инфраструктуры занимаются профильные министерства, соответственно: топлива и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Процесс и сроки, по словам Кулинич, находятся на личном контроле у главы республики Сергея Аксенова и председателя Совмина Юрия Гоцанюка.Процедура выдачи земли участникам СВО в КрымуК заявлению прикладывается минимальный пакет документов:Сведения заносятся в автоматизированную программу АИС "Земля". Учет в очереди происходит автоматически в зависимости от даты и времени подачи заявления.Узнать свое место в очереди можно по телефону горячей линии Минимущества Крыма либо написав обращение в телеграм-канале министерства или на его страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".Очередь может меняться только в одном случае: если ранее заявления подавали родственники погибшего бойца СВО и их статус ждет подтверждения.После подачи заявления орган местного самоуправления готовит письменное уведомление о том, что земельный участок сформирован – с конкретным кадастровым номером и адресом. После этого гражданин либо лицо по доверенности обращается с ним в Министерство земельных и имущественных отношений, где издается приказ о предоставлении земельного участка в собственность. Подача его на регистрацию осуществляется двумя способами по желанию заявителя. Он может сделать это лично – через отделение МФЦ либо доверить этот этап министерству, которое потом уведомит обо всем и предоставит необходимый пакет документов на землю."В случае если у гражданина нет возможности прибыть к нам в министерство, мы осуществляем выездные примы заявлений и выдачи документов после регистрации", – уточнила министр.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал РИА Новости Крым, что в Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин "Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость

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https://crimea.ria.ru/20240529/boytsam-svo-s-invalidnostyu-predostavyat-mashiny-s-ruchnym-privodom--zakon-1137694373.html

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лариса кулинич, минимущества крыма, земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, помощь бойцам сво, соцзащита