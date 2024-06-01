https://crimea.ria.ru/20240601/uchastniki-svo-dolzhny-chuvstvovat-podderzhku-gosudarstva--putin-1137779322.html

Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин

Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин

Выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно. Об этом президент... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T15:17

2024-06-01T15:17

2024-06-01T15:21

владимир путин (политик)

фонд "защитники отечества"

новости

россия

ветераны сво

господдержка

соцзащита

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137779612_0:202:3011:1896_1920x0_80_0_0_092e9651041b0b1bb94b9509d71fbf77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.Председатель фонда отметила важность социальной поддержки бойцов СВО и необходимость координации министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.Президент поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции за работу и заявил, что подавляющее число сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой и знают нужды участников СВО.Итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым ранее подвели в Симферополе.В апреле правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент подписал 3 апреля 2023 года, а 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашинКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), фонд "защитники отечества", новости, россия, ветераны сво, господдержка, соцзащита, вооруженные силы россии