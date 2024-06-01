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Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин
Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин
Выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно. Об этом президент... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T15:17
2024-06-01T15:17
2024-06-01T15:21
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.Председатель фонда отметила важность социальной поддержки бойцов СВО и необходимость координации министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.Президент поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции за работу и заявил, что подавляющее число сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой и знают нужды участников СВО.Итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым ранее подвели в Симферополе.В апреле правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент подписал 3 апреля 2023 года, а 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашинКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
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владимир путин (политик), фонд "защитники отечества", новости, россия, ветераны сво, господдержка, соцзащита, вооруженные силы россии
Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – Путин
Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО
15:17 01.06.2024 (обновлено: 15:21 01.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Председатель фонда отметила важность социальной поддержки бойцов СВО и необходимость координации министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.
"Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе. Здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня. Нужно все решать в комплексе", – отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции за работу и заявил, что подавляющее число сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой и знают нужды участников СВО.
"Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей", – подчеркнул глава государства.
Итоги первого года работы
филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым ранее подвели в Симферополе.
В апреле правительство РФ расширило возможности
фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент подписал 3 апреля 2023 года, а 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
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