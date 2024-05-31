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Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму
Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму
В Симферополе подвели итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:51
2024-05-31T14:51
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помощь бойцам сво
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе подвели итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым. Фонд стал "вторым домом" для ветеранов СВО и членов их семей, рассказал журналистам руководитель регионального отделения Владимир Трегуб.Вспоминает Трегуб и отдельные случаи из практики. Так, фонд помогал парню, который получил ранение, повлекшее ампутацию конечности. Он собирался жениться."Надо было оперативно найти протез, а сроки свадьбы сдвинули на месяц раньше. Но мы все успели: научили пользоваться протезом, все подготовили, вместе отгуляли торжество. Сейчас боец на передовой", – рассказал глава фонда.Трегуб добавил, что таких случаев много. Чаще всего люди обращаются письменно, либо пишут в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашин
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фонд "защитники отечества", крым, помощь бойцам сво, герои сво, симферополь, владимир трегуб, видео, новости крыма
Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму

Фонд поддержки ветеранов СВО в Крыму отметил год работы

14:51 31.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе подвели итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым. Фонд стал "вторым домом" для ветеранов СВО и членов их семей, рассказал журналистам руководитель регионального отделения Владимир Трегуб.
"Фонд посетили 11 тысяч человек, поступило больше 41 тысячи обращений. Консультируем по выдаче земельных участков и удостоверений ветерана боевых действий, по получению социальной поддержки. Оказываем бесплатные юридическую и психологическую помощь. Вопросов, с которыми приходят наши ребята, много. Сразу включаемся в процесс, разъясняем, оказываем содействие", – пояснил он.
Вспоминает Трегуб и отдельные случаи из практики. Так, фонд помогал парню, который получил ранение, повлекшее ампутацию конечности. Он собирался жениться.
"Надо было оперативно найти протез, а сроки свадьбы сдвинули на месяц раньше. Но мы все успели: научили пользоваться протезом, все подготовили, вместе отгуляли торжество. Сейчас боец на передовой", – рассказал глава фонда.
Трегуб добавил, что таких случаев много. Чаще всего люди обращаются письменно, либо пишут в социальных сетях.
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Фонд "Защитники Отечества"КрымПомощь бойцам СВОГерои СВОСимферопольВладимир ТрегубНовости Крыма
 
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