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Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму

Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму

В Симферополе подвели итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:51

2024-05-31T14:51

2024-05-31T14:51

фонд "защитники отечества"

крым

помощь бойцам сво

герои сво

симферополь

владимир трегуб

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе подвели итоги первого года работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Республике Крым. Фонд стал "вторым домом" для ветеранов СВО и членов их семей, рассказал журналистам руководитель регионального отделения Владимир Трегуб.Вспоминает Трегуб и отдельные случаи из практики. Так, фонд помогал парню, который получил ранение, повлекшее ампутацию конечности. Он собирался жениться."Надо было оперативно найти протез, а сроки свадьбы сдвинули на месяц раньше. Но мы все успели: научили пользоваться протезом, все подготовили, вместе отгуляли торжество. Сейчас боец на передовой", – рассказал глава фонда.Трегуб добавил, что таких случаев много. Чаще всего люди обращаются письменно, либо пишут в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"Путин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашин

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