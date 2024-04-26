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Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"
Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"
Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T10:38
2024-04-26T10:49
правительство россии
новости
соцзащита
фонд "защитники отечества"
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.В частности, ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, приобретенные по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.Кроме того, фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших, что позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений.Также фонд будет вести мониторинг и оценивать качество мер социальной поддержки и услуг с помощью обратной связи с ветеранами и их семьями.Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.Указ о расширении функционала фонда был подписан Президентом 3 февраля 2024 года.В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тысяч граждан. За первые десять месяцев работы в фонд поступило более 900 тысяч заявок.В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов, а всего поступило 29 тысяч обращений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугахНа ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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правительство россии, новости, соцзащита, фонд "защитники отечества", ветераны сво
Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"

Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"

10:38 26.04.2024 (обновлено: 10:49 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданного по инициативе Президента, появится больше возможностей для оказания помощи ветеранам и членам их семей. Подписано распоряжение о внесении в устав организации необходимых для этого изменений", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В частности, ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, приобретенные по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.
Кроме того, фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших, что позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений.
Также фонд будет вести мониторинг и оценивать качество мер социальной поддержки и услуг с помощью обратной связи с ветеранами и их семьями.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Указ о расширении функционала фонда был подписан Президентом 3 февраля 2024 года.
В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тысяч граждан. За первые десять месяцев работы в фонд поступило более 900 тысяч заявок.
В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов, а всего поступило 29 тысяч обращений.
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Правительство РоссииНовостиСоцзащитаФонд "Защитники Отечества"Ветераны СВО
 
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