https://crimea.ria.ru/20240402/na-chvk-mogut-rasprostranit-prisvoenie-statusa-invalida-boevykh-deystviy-1136242087.html

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий - РИА Новости Крым, 02.04.2024

На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий

Президент России Владимир Путин пообещал принять решение, чтобы распространить прорабатываемую сейчас в правительстве РФ процедуру присвоения статуса инвалида... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T21:39

2024-04-02T21:39

2024-04-02T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал принять решение, чтобы распространить прорабатываемую сейчас в правительстве РФ процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий на сотрудников частных военных компаний.Об этой проблеме упомянула на встрече с президентом во вторник руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Она отметила, что защитники Донбасса и бывшие сотрудники ЧВК для этого не проходят военно-врачебную комиссию, а проходят только медико-социальную экспертизу и получают статус инвалида по общему заболеванию."Кроме того, что это несправедливо, это еще и сказывается на объеме и уровне выплат социальных. Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство РФ подготовило соответствующий проект постановления. Но в него не вошли сотрудники частных военных компаний", - сказала Цивилева.Глава фонда попросила президента инициировать это - дополнить поручение и включить в него также эту категорию сотрудников ЧВК."Я обязательно сделаю, обязательно нужно сделать", - отреагировал Путин.

https://crimea.ria.ru/20240402/glava-fonda-zaschitniki-otechestva-dolozhila-putinu-ob-itogakh-raboty-za-god-1136241660.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), чвк, новости сво, ветераны сво, закон и право