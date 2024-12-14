https://crimea.ria.ru/20241214/raspisanie-poezdov-v-krym-menyaetsya-s-15-dekabrya-1142616394.html

Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря

Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря

Новые расписание движения поездов, следующих в Крым, вводятся с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T16:56

2024-12-14T16:56

2024-12-14T17:13

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Новые расписание движения поездов, следующих в Крым, вводятся с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".С 15 декабря изменяется время отправления и прибытия четырех круглогодичных поездов, соединяющих материковую Россию с Крымом.­Так, поезд №68/67 Москва – Симферополь будет прибывать в столицу республики в 23:55 (вместо 23:35). А поезд № 316/315 Адлер – Симферополь в 07:55 (вместо 07:25)."Поезд №76/75 Симферополь – Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40). Поезд № 142/141 Симферополь – Пермь будет прибывать в Пермь в 03:47 (вместо 03:46), отправляться в Крым в 13:07 (вместо 13:36)", – добавили в компании.Также отмечается, что с 15 декабря на железной дороге вступает в действие новое расписание, согласно которому на крымском направлении начнут курсировать сначала новый поезд из Санкт-Петербурга, а потом и из Москвы.Поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь начнет ходить из Петербурга ежедневно с 15 декабря до 12 января, а с 15 января по 19 апреля – через день. Из Симферополя состав будет отправляться ежедневно с 17 декабря до 12 января, и через день с 16 января по 22 апреля.Поезд №97/98 (бывший 175/176) Москва Павелецкая – Симферополь будет курсировать ежедневно и круглогодично. Отправляться из Симферополя он начнет с 22 декабря, из Москвы – с 24 декабря.Уточняется, что в связи с проведением ремонтно-строительных работ на железнодорожной инфраструктуре с января 2025 года этот поезд будет следовать измененным расписанием и под другим номером – 195/196.Также в компании-перевозчике анонсировали новые поезда в Крым с конца апреля.Это поезд №173/174 Москва – Евпатория, который отправится в своей первый рейс из Москвы 27 апреля, а из Евпатории – 25 апреля.И поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. Первый день его отправления из Петербурга – 25 апреля, из Евпатории – 27 апреля.Информация о других летних поездах будет представлена позже, добавили в компании.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе изменится расписание электричек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый годПрямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с январяОпоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, расписание поездов в крыму, новости крыма