https://crimea.ria.ru/20241114/opozdal-na-poezd-po-vine-taksi--vozmozhno-li-poluchit-kompensatsiyu-1141833203.html

Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсацию

Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсацию - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсацию

Пассажиру предстоит дальняя поездка, куплен билет на автобус, поезд или самолет. Он заранее вызывает такси на время, чтобы не опоздать, но водитель не приезжает РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T06:02

2024-11-14T06:02

2024-11-14T06:02

такси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Пассажиру предстоит дальняя поездка, куплен билет на автобус, поезд или самолет. Он заранее вызывает такси на время, чтобы не опоздать, но водитель не приезжает или путает адрес, в итоге, пассажир опаздывает. Отпуск, командировка или другая важная поездка сорвана, дорогостоящий билет потерян. Несет ли такси за это ответственность и возможно ли получить компенсацию и какую, РИА Новости Крым рассказали эксперты.Ответственность водителя такси"Если брать, в принципе, ответственность перед пассажирами, то с 1 сентября 2024 каждый водитель такси должен иметь страховку ОСГОП - полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, который защищает пассажиров во время поездки", - напомнила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.Смысл страховки в том, что, если машина попадает в дорожно-транспортное происшествие, либо с пассажиром что-то случится в пути, то по ней он сможет получить выплату до двух миллионов рублей в зависимости от произошедшего события.Во-первых, по ее словам, пассажир мог заказать такси не заранее, а впритык, или же в пути что-то произошло – не всегда виноваты водители такси.Пассажир такси – потребитель услугиОфициальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук объяснила, что пассажир такси – это потребитель услуги, и он по закону имеет право на качественное ее оказание.По ее словам, договор считается заключенным, когда человек звонит, диспетчер подтверждает принятие заказа, или же приходит уведомление о его принятии, если заказ осуществляется через приложение.В такси существует журнал регистрации, и пассажир может уточнить номер своего заказа как в момент его осуществления, так и после, если услуга не была оказана, и он понес убытки."По "Закону о защите прав потребителей" все убытки, которые причинены некачественным оказанием услуг, подлежат возмещению в полном объеме. Но для того, чтобы предъявить соответствующее требование, должны быть подтверждающие документы", - обращает внимание Официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым.Однако, прежде чем подавать в суд, потребителям рекомендуют сначала обратиться в такси с письменным заявлением – претензией либо через форму обратной связи, либо написать в службу такси напрямую. Документ составляется в свободной форме на имя руководителя. В нем потребитель излагает всю ситуацию с момента того, как он обратился в службу такси и описывает, чем он недоволен: качеством или сроком оказания услуг.Если же служба такси не удовлетворяет требования потребителя в добровольном порядке или присылает отказ, то тогда единственный путь – это обращение в суд. По словам эксперта, никакой контролирующий орган: ни Роспотребнадзор, ни какие-либо органы со стороны транспорта, - не могут возложить на такси обязанность компенсировать убытки потребителя. Это происходит только по решению суда."В суде помимо материального ущерба, подтвержденного квитанциями и другими документами, возможно также предъявить иск на взыскание морального вреда. Если человек, например, опоздал на самолет, и это испортило ему отдых, или же он следом опоздал на другой самолет, его несвоевременно заселили в гостиницу, или сгорела бронь. Может быть целая цепочка событий", - говорит Надежда Анельчук.По словам официального представителя регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым, в судебной практике в России есть случаи взысканий с такси в пользу потребителей.Мнение частного перевозчикаРуководитель одной из крымских организаций, предоставляющих в Крыму машины под заказ к конкретному времени, Владимир Барсуков рассказал, почему водитель такси может не приехать и как таких ситуаций избежать.По его словам, дублирующие варианты должны быть всегда. В любом случае машина должна приехать и привезти клиента."У меня был случай, когда пассажиры заказали машину, но в последний момент позвонил водитель и сообщил, что она сломалась. Тогда я сказал им вызывать такси, и я за него рассчитаюсь. Я поехал, встретил их в аэропорту, и отдал таксисту свои деньги. Это мой заказ, и я несу за него ответственность", - резюмировал Владимир Барсуков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в КрымуРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажиров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такси, надежда анельчук, мнения, совет эксперта, общество, транспорт, крым, ирина зарипова, владимир барсуков, защита прав потребителей