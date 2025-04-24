https://crimea.ria.ru/20250424/razgrom-vsu-v-kurskom-prigraniche-dannye-za-sutki-1145937303.html
Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки
Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки
Вооруженные силы России вытесняют ВСУ с территории Курской области, уничтожая солдат и военную технику врага. За минувшие сутки Киев потерял еще 150 боевиков и... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T14:37
2025-04-24T14:37
2025-04-24T14:37
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145839367_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_547ad512c491ff48a111b0926dc7896b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вытесняют ВСУ с территории Курской области, уничтожая солдат и военную технику врага. За минувшие сутки Киев потерял еще 150 боевиков и пункты управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили четыре украинские бригады в районе населенных пунктов Горналь и Олешня. В Сумской области артиллерия и авиация поразили противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка.Всего за время боев на курской земле ликвидировано более 75 860 украинских военнослужащих, 412 танков, а также 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145839367_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_54cfb8ef76f90718bf0b7d7dbae3cf49.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки
ВСУ за сутки потеряли еще 150 солдат и 11 пунктов управления дронами в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вытесняют ВСУ с территории Курской области, уничтожая солдат и военную технику врага. За минувшие сутки Киев потерял еще 150 боевиков и пункты управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили четыре украинские бригады в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.
В Сумской области артиллерия и авиация поразили противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за время боев на курской земле ликвидировано более 75 860 украинских военнослужащих, 412 танков, а также 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.