https://crimea.ria.ru/20250424/razgrom-vsu-v-kurskom-prigraniche-dannye-za-sutki-1145937303.html

Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки

Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки

Вооруженные силы России вытесняют ВСУ с территории Курской области, уничтожая солдат и военную технику врага. За минувшие сутки Киев потерял еще 150 боевиков и... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T14:37

2025-04-24T14:37

2025-04-24T14:37

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вытесняют ВСУ с территории Курской области, уничтожая солдат и военную технику врага. За минувшие сутки Киев потерял еще 150 боевиков и пункты управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили четыре украинские бригады в районе населенных пунктов Горналь и Олешня. В Сумской области артиллерия и авиация поразили противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка.Всего за время боев на курской земле ликвидировано более 75 860 украинских военнослужащих, 412 танков, а также 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу