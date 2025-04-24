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Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы
Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем видеообращении в рамках старта ежегодной акции "Георгиевская ленточка",... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T16:44
2025-04-24T16:44
россия
маргарита симоньян
георгиевская лента
акция "георгиевская ленточка"
патриотическое воспитание
общество
новости
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем видеообращении в рамках старта ежегодной акции "Георгиевская ленточка", которой в этом году исполнилось 20 лет, оценила значение праздников Пасхи и Дня Победы.Она отметила, что не чувствовать благодарность к людям, погибшим ради жизни будущих потомков, нашим предкам, ценой собственной жизни и здоровья завоевавших Победу, "может только очень циничный и плохой человек"."Я уверена, что среди вас, раз вы здесь собрались, раз вы участвуете в этом (в этой акции "Георгиевская ленточка" – ред.), таких людей нет, что вы цените эту жертву, помните и благодарны. И в этом залог того, что мы как народ возвращены к жизни и будем жить вечно", - подчеркнула главред.24 апреля в России в 20 раз стартовала традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что за прошедшее время стало однозначно ясно, каким мощным символом для людей по всему миру стала черно-оранжевая лента.В этом году по всему миру с 24 апреля по 9 мая будут организованы более 8 тысяч мест распространения одного из символов мужества и славы России. Только в Крыму силами "Студенческий отрядов", "Движения Первых" и "Волонтеров Победы" раздадут более 200 тысяч георгиевских лент. В акции примут участие свыше 40 стран зарубежья. Из них Ливия и Монголия – впервые.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война.Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, маргарита симоньян, георгиевская лента, акция "георгиевская ленточка", патриотическое воспитание, общество, новости, 80 лет победы
Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы

Симоньян об акции "Георгиевская лента": мы как народ возвращены к жизни и будем жить вечно

16:44 24.04.2025
 
© РИА НовостиГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем видеообращении в рамках старта ежегодной акции "Георгиевская ленточка", которой в этом году исполнилось 20 лет, оценила значение праздников Пасхи и Дня Победы.

"Для меня есть два главных праздника в году – это светлая Пасха, когда мы празднуем воскресение Христа, который своей жизнью обеспечил вечную жизнь всем нам, и 9 мая – это возращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено немыслимой, невыразимой и невообразимой жертвой нашего народа", - сказала Маргарита Симоньян.

Она отметила, что не чувствовать благодарность к людям, погибшим ради жизни будущих потомков, нашим предкам, ценой собственной жизни и здоровья завоевавших Победу, "может только очень циничный и плохой человек".
"Я уверена, что среди вас, раз вы здесь собрались, раз вы участвуете в этом (в этой акции "Георгиевская ленточка" – ред.), таких людей нет, что вы цените эту жертву, помните и благодарны. И в этом залог того, что мы как народ возвращены к жизни и будем жить вечно", - подчеркнула главред.
24 апреля в России в 20 раз стартовала традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что за прошедшее время стало однозначно ясно, каким мощным символом для людей по всему миру стала черно-оранжевая лента.
В этом году по всему миру с 24 апреля по 9 мая будут организованы более 8 тысяч мест распространения одного из символов мужества и славы России. Только в Крыму силами "Студенческий отрядов", "Движения Первых" и "Волонтеров Победы" раздадут более 200 тысяч георгиевских лент. В акции примут участие свыше 40 стран зарубежья. Из них Ливия и Монголия – впервые.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война.
Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияМаргарита СимоньянГеоргиевская лентаАкция "Георгиевская ленточка"Патриотическое воспитаниеОбществоНовости80 лет Победы
 
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