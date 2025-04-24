https://crimea.ria.ru/20250424/razdelyay-i-vlastvuy-es-stremitsya-sdelat-konflikt-na-ukraine-beskonechnym-1145942129.html

Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным

Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным

Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T16:14

2025-04-24T16:14

2025-04-24T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.Таким образом европейские спецслужбы хотят сделать бесконечным конфликт между Россией и государствами НАТО на территории Украины, заявили в пресс-бюро Службы.Ранее сообщалось, что Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа.Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнениеРухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в ЛондонеСША больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), россия, нато, украина, новости сво, политика, внешняя политика, в мире, новости