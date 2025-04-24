Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
Европейский союз пытается разжечь бесконечный конфликт с Россией на Украине – СВР
16:14 24.04.2025 (обновлено: 17:21 24.04.2025)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", – говорится в сообщении пресс-бюро.
Таким образом европейские спецслужбы хотят сделать бесконечным конфликт между Россией и государствами НАТО на территории Украины, заявили в пресс-бюро Службы.
"Европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", – сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа.
Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.
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