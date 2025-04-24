Рейтинг@Mail.ru
Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250424/razdelyay-i-vlastvuy-es-stremitsya-sdelat-konflikt-na-ukraine-beskonechnym-1145942129.html
Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T16:14
2025-04-24T17:21
служба внешней разведки (свр)
россия
нато
украина
новости сво
политика
внешняя политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.Таким образом европейские спецслужбы хотят сделать бесконечным конфликт между Россией и государствами НАТО на территории Украины, заявили в пресс-бюро Службы.Ранее сообщалось, что Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа.Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнениеРухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в ЛондонеСША больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), россия, нато, украина, новости сво, политика, внешняя политика, в мире, новости
Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным

Европейский союз пытается разжечь бесконечный конфликт с Россией на Украине – СВР

16:14 24.04.2025 (обновлено: 17:21 24.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские чиновники и спецслужбы разворачивают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа", – говорится в сообщении пресс-бюро.
Таким образом европейские спецслужбы хотят сделать бесконечным конфликт между Россией и государствами НАТО на территории Украины, заявили в пресс-бюро Службы.
"Европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", – сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа.
Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение
Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в Лондоне
США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона
 
Служба внешней разведки (СВР)РоссияНАТОУкраинаНовости СВОПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
17:54Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
17:41Трамп выразил недовольство ударами по Киеву
17:17Взрывы на Керченском полуострове – что происходит
17:05Крым почтил память жертв Османского геноцида армян
17:00На форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцида
16:44Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы
16:14Разделяй и властвуй: ЕС стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
16:02Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
15:53В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
15:37Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе
15:16Армия России занимает выгодные рубежи и громит ВСУ в зоне спецоперации
15:06Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая
14:57Путин оценил рост ВВП в 2025 году
14:37Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за сутки
14:28Путин оценил уровень инфляции в России
14:23Путин назвал условия для развития экономики России
14:18Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве
13:56Генерал Попов получил пять лет колонии
13:47Никита Гольдин: биография
Лента новостейМолния