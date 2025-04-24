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Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма
Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма
Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:51
2025-04-24T12:51
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внешняя политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Европейские столицы не смогут признать Крым российским, поскольку такое решение является для Европы "красной линией", соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее газета Financial Times.По его словам, то, что сейчас разыгрывается Европой – попытка "набить себе цену" в этом вопросе. Европейские чиновники стоят на антироссийских позициях и боятся с нее сойти, в частности, из-за понимания, что за этим последует резкое осуждение со стороны населения европейских стран, которое лишилось множества социальных программ, средства которых были переориентированы на поддержку Украины."Но им придется согласиться с признанием полуострова. Другой вопрос, как и когда это произойдет. Потому что, во-первых, все зависит от того, как долго будут держатся у Дональда Трампа (президент СШ - ред.) настроения, связанные с признанием Крыма – он, как известно, весьма переменчив. Во-вторых, скорее всего признание Крыма Трамп продаст нам же за какие-то уступки. Соответственно, это произойдет не раньше, чем состоятся переговоры по Украине и вопрос будет так или иначе решен", - предположил политолог.При этом сам факт признания Крыма российским, по мнению Манойло, действительно важен. И это связано не только со снижением санкционного давления, но и закрывает возможности для оспаривания статуса Крыма в будущем."Нам это дает международно-правовое закрепление этого факта. Это важно. Потому что если Крым будет признан, то не будет оснований оспаривать его статус через 50-100 лет. Это вещь полезная. Что касается сроков признания – они весьма туманны", - считает профессор.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины, но не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.По мнению советника американского президента Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в том, что полуостров уже 11 лет является частью РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорийТрамп не ответил на вопрос "чей Крым"Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в Лондоне
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европа, европейский союз (ес), сша, крым, россия, политика, внешняя политика, мнения, андрей манойло, дональд трамп, владимир зеленский
Европа "на крючке": что зависит от чиновников ЕС в вопросе Крыма

Европе придется признать Крым российским – политолог

12:51 24.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа. Архивное фото
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вашингтон признает российскую принадлежность Крыма, однако в обмен на определенные уступки Москвы, при этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Европейские столицы не смогут признать Крым российским, поскольку такое решение является для Европы "красной линией", соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее газета Financial Times.
"Крым признают. От европейских чиновников ровным счетом ничего не зависит. Так что совершенно все равно, какое у них мнение. Потому что через некоторое время им все равно придется принять единственно правильное мнение – это нынешнее мнение США. Придет директива из Вашингтона – и все ее примут, поскольку все европейские чиновники поименно на крючке у американцев", - убежден Манойло.
По его словам, то, что сейчас разыгрывается Европой – попытка "набить себе цену" в этом вопросе. Европейские чиновники стоят на антироссийских позициях и боятся с нее сойти, в частности, из-за понимания, что за этим последует резкое осуждение со стороны населения европейских стран, которое лишилось множества социальных программ, средства которых были переориентированы на поддержку Украины.
"Но им придется согласиться с признанием полуострова. Другой вопрос, как и когда это произойдет. Потому что, во-первых, все зависит от того, как долго будут держатся у Дональда Трампа (президент СШ - ред.) настроения, связанные с признанием Крыма – он, как известно, весьма переменчив. Во-вторых, скорее всего признание Крыма Трамп продаст нам же за какие-то уступки. Соответственно, это произойдет не раньше, чем состоятся переговоры по Украине и вопрос будет так или иначе решен", - предположил политолог.
При этом сам факт признания Крыма российским, по мнению Манойло, действительно важен. И это связано не только со снижением санкционного давления, но и закрывает возможности для оспаривания статуса Крыма в будущем.
"Нам это дает международно-правовое закрепление этого факта. Это важно. Потому что если Крым будет признан, то не будет оснований оспаривать его статус через 50-100 лет. Это вещь полезная. Что касается сроков признания – они весьма туманны", - считает профессор.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины, но не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.
Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
По мнению советника американского президента Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в том, что полуостров уже 11 лет является частью РФ.
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