https://crimea.ria.ru/20250424/general-popov-poluchil-pyat-let-kolonii-1145933961.html

Генерал Попов получил пять лет колонии

Генерал Попов получил пять лет колонии - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Генерал Попов получил пять лет колонии

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов решением Тамбовского гарнизонного военного суда приговорен к пяти годам колонии по обвинению в... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T13:56

2025-04-24T13:56

2025-04-24T13:56

приговор

министерство обороны рф

гособоронзаказ

иван попов

правосудие

мошенничество

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов решением Тамбовского гарнизонного военного суда приговорен к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом пишет РИА Новости.Бывшего генерал-майора обвиняют в особо крупном мошенничестве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также в служебном подлоге. При этом обвиняемый свою вину отрицает.Его лишили генеральского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.Как рассказал журналистам адвокат Ивана Попова Сергей Буйновский, назначенный судом срок будет обжалован.Тамбовский гарнизонный военный суд рассматривает дело с конца сентября, заседания проходили в закрытом режиме. В прениях прокурор просил назначить экс-генералу шесть лет тюрьмы.В начале апреля Минобороны России поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине.Как сообщалось ранее, Иван Попов 17 мая был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.Следствие полагает, что Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи.Изделия, стоимость которых свыше 100 миллионов рублей, предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом, полагает СК, военачальник получил немногим больше миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнЭкс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказеЗамначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, министерство обороны рф, гособоронзаказ, иван попов, правосудие, мошенничество, вооруженные силы россии, новости