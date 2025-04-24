https://crimea.ria.ru/20250424/armiya-rossii-zanimaet-vygodnye-rubezhi-i-gromit-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1145938839.html
Армия России занимает выгодные рубежи и громит ВСУ в зоне спецоперации
Армия России занимает выгодные рубежи и громит ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Армия России занимает выгодные рубежи и громит ВСУ в зоне спецоперации
Суточные потери украинской армии в боях в зоне спецоперации превысили 1340 боевиков, десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного образца. Также... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T15:16
2025-04-24T15:16
2025-04-24T15:11
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Суточные потери украинской армии в боях в зоне спецоперации превысили 1340 боевиков, десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного образца. Также сожжены семь складов с боеприпасами. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили вражеские формирования возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки под Сумами. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 45 боевиков, а также боевую бронемашину, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования киевского режима в окрестностях Купянска, Андреевки, Дружелюбовки, Петропавловки, Каменки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР."Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Октава-С", "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск ДНР. Суточные потери ВСУ на этом участке насчитывают 405 боевиков, также уничтожена вражеская боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Подбита станция РЭБ, сожжены три склада с боеприпасами.Армия России нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области."Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - рапортовали в российском Минобороны.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и поразили его силы возле Богатыря, Новоукраинки, Вольного Поля и Зеленого Поля Донецкой Народной Республики. В ходе боев ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили врага возле Павловки, Новоданиловки Запорожской области, а также Понятовки и Токаревки на Херсонщине. Уничтожены больше 70 украинских боевиков, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.Также российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в четверг в Минобороны также сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль село Богдановка в Донбассе.Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки боев в зоне спецоперации ВСУ недосчитались свыше 1200 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром ВСУ в Курском приграничье: данные за суткиНа Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУРоссия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Суточные потери украинской армии в боях в зоне спецоперации превысили 1340 боевиков, десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного образца. Также сожжены семь складов с боеприпасами. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" разбили вражеские формирования возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки под Сумами. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 45 боевиков, а также боевую бронемашину, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования киевского режима в окрестностях Купянска, Андреевки, Дружелюбовки, Петропавловки, Каменки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.
"Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Октава-С", "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск ДНР. Суточные потери ВСУ на этом участке насчитывают 405 боевиков, также уничтожена вражеская боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Подбита станция РЭБ, сожжены три склада с боеприпасами.
Армия России нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - рапортовали в российском Минобороны.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и поразили его силы возле Богатыря, Новоукраинки, Вольного Поля и Зеленого Поля Донецкой Народной Республики. В ходе боев ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" поразили врага возле Павловки, Новоданиловки Запорожской области, а также Понятовки и Токаревки на Херсонщине. Уничтожены больше 70 украинских боевиков, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Также российские военные нанесли массированный удар
высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в четверг в Минобороны также сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль
село Богдановка в Донбассе.
Накануне в Минобороны сообщали
, что за сутки боев в зоне спецоперации ВСУ недосчитались свыше 1200 боевиков.
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