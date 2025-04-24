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Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют
Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют
Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T13:14
2025-04-24T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по замене поврежденных ступеней и облицовочных плит. Об этом в ходе выезда на объект сообщил заместитель председателя Совета министров РК Николай Воробьев.Работы по очистке от плесени планируют завершить до 7 мая. Далее, в рамках разработанного плана, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия.Работы выполнят за счет бюджета Республики Крым. Следующим этапом станет ремонт подпорной стены, в которой сейчас есть трещины. Сначала ее обследуют, а потом приступят к ремонту.Он уточнил, что сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей. Материал специфический, поэтому рассматривают варианты из разных регионов России. В их числе - Дагестан, где есть карьер , где осуществляется добыча подходящего материала, подытожил Воробьев. Ранее глава администрации города Олег Каторгин анонсировал проведение работ по очистке Большой и Малой Митридатский лестниц. В целях безопасности проход ограничен и закрыт сигнальными лентами. Это ежегодное мероприятие, необходимое для эксплуатации объекта культурного наследия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и срокиСостояние Митридатской лестницы в Керчи проверит СледкомМитридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит
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60
крым, новости крыма, керчь, митридат, культурное наследие
Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют

Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и полностью отремонтируют

13:14 24.04.2025 (обновлено: 13:41 24.04.2025)
 
© Администрация КерчиМитридатская лестница
Митридатская лестница
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по замене поврежденных ступеней и облицовочных плит. Об этом в ходе выезда на объект сообщил заместитель председателя Совета министров РК Николай Воробьев.
Работы по очистке от плесени планируют завершить до 7 мая. Далее, в рамках разработанного плана, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия.
"Планируется комплекс работ, которые выявились по результатам комиссионного осмотра на объекте – отдельные разрушения лестничных маршей. Эти работы будут выполняться в рамках текущего ремонта. Срок завершения по парапетам и маршам – декабрь текущего года", - рассказал он.
© Пресс-служба администрации КерчиВице-премьер Крыма Николай Воробьев инспектирует состояние Митридатской лестницы в Керчи
Вице-премьер Крыма Николай Воробьев инспектирует состояние Митридатской лестницы в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
Вице-премьер Крыма Николай Воробьев инспектирует состояние Митридатской лестницы в Керчи
Работы выполнят за счет бюджета Республики Крым.
Следующим этапом станет ремонт подпорной стены, в которой сейчас есть трещины. Сначала ее обследуют, а потом приступят к ремонту.
"Потребуется дополнительное проведение изысканий на предмет оползневых процессов, процессов подтопления, водоотводных мероприятий. Эти мероприятия у нас будут выполнены в этом году, а в следующем будут проведены строительно-монтажные работы уже по подпорной стенке. Таким образом, в 2026 году будет выполнен весь комплекс работ, который позволит нам эксплуатировать в дальнейшем объект культурного наследия", - рассказал он.
Он уточнил, что сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей. Материал специфический, поэтому рассматривают варианты из разных регионов России. В их числе - Дагестан, где есть карьер , где осуществляется добыча подходящего материала, подытожил Воробьев.
© Администрация Керчи

Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы

Митридатская лестница
1 из 5

Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы

© Администрация Керчи
© Администрация Керчи

По результатам комиссионного осмотра на объекте выявили отдельные разрушения лестничных маршей

Митридатская лестница
2 из 5

По результатам комиссионного осмотра на объекте выявили отдельные разрушения лестничных маршей

© Администрация Керчи
© Администрация Керчи

Планируется целый комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия

Митридатская лестница
3 из 5

Планируется целый комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия

© Администрация Керчи
© Администрация Керчи

Специалистам предстоит заменить поврежденные ступени и облицовочные плиты

Митридатская лестница
4 из 5

Специалистам предстоит заменить поврежденные ступени и облицовочные плиты

© Администрация Керчи
© Администрация Керчи

Сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей

Митридатская лестница
5 из 5

Сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей

© Администрация Керчи
1 из 5

Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы

© Администрация Керчи
2 из 5

По результатам комиссионного осмотра на объекте выявили отдельные разрушения лестничных маршей

© Администрация Керчи
3 из 5

Планируется целый комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия

© Администрация Керчи
4 из 5

Специалистам предстоит заменить поврежденные ступени и облицовочные плиты

© Администрация Керчи
5 из 5

Сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей

© Администрация Керчи
Ранее глава администрации города Олег Каторгин анонсировал проведение работ по очистке Большой и Малой Митридатский лестниц. В целях безопасности проход ограничен и закрыт сигнальными лентами. Это ежегодное мероприятие, необходимое для эксплуатации объекта культурного наследия.
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