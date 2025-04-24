Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по замене поврежденных ступеней и облицовочных плит. Об этом в ходе выезда на объект сообщил заместитель председателя Совета министров РК Николай Воробьев.Работы по очистке от плесени планируют завершить до 7 мая. Далее, в рамках разработанного плана, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия.Работы выполнят за счет бюджета Республики Крым. Следующим этапом станет ремонт подпорной стены, в которой сейчас есть трещины. Сначала ее обследуют, а потом приступят к ремонту.Он уточнил, что сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей. Материал специфический, поэтому рассматривают варианты из разных регионов России. В их числе - Дагестан, где есть карьер , где осуществляется добыча подходящего материала, подытожил Воробьев. Ранее глава администрации города Олег Каторгин анонсировал проведение работ по очистке Большой и Малой Митридатский лестниц. В целях безопасности проход ограничен и закрыт сигнальными лентами. Это ежегодное мероприятие, необходимое для эксплуатации объекта культурного наследия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и срокиСостояние Митридатской лестницы в Керчи проверит СледкомМитридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по замене поврежденных ступеней и облицовочных плит. Об этом в ходе выезда на объект сообщил заместитель председателя Совета министров РК Николай Воробьев.
Работы по очистке от плесени планируют завершить до 7 мая. Далее, в рамках разработанного плана, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия.
"Планируется комплекс работ, которые выявились по результатам комиссионного осмотра на объекте – отдельные разрушения лестничных маршей. Эти работы будут выполняться в рамках текущего ремонта. Срок завершения по парапетам и маршам – декабрь текущего года", - рассказал он.
Вице-премьер Крыма Николай Воробьев инспектирует состояние Митридатской лестницы в Керчи
Работы выполнят за счет бюджета Республики Крым.
Следующим этапом станет ремонт подпорной стены, в которой сейчас есть трещины. Сначала ее обследуют, а потом приступят к ремонту.
"Потребуется дополнительное проведение изысканий на предмет оползневых процессов, процессов подтопления, водоотводных мероприятий. Эти мероприятия у нас будут выполнены в этом году, а в следующем будут проведены строительно-монтажные работы уже по подпорной стенке. Таким образом, в 2026 году будет выполнен весь комплекс работ, который позволит нам эксплуатировать в дальнейшем объект культурного наследия", - рассказал он.
Он уточнил, что сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей. Материал специфический, поэтому рассматривают варианты из разных регионов России. В их числе - Дагестан, где есть карьер , где осуществляется добыча подходящего материала, подытожил Воробьев.
Ранее глава администрации города Олег Каторгин анонсировал проведение работ по очистке Большой и Малой Митридатский лестниц. В целях безопасности проход ограничен и закрыт сигнальными лентами. Это ежегодное мероприятие, необходимое для эксплуатации объекта культурного наследия.
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