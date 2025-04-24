https://crimea.ria.ru/20250424/bolshuyu-i-maluyu-mitridatskie-lestnitsy-ochistyat-ot-pleseni-i-otremontiruyut-1145931850.html

Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют

Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Большую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют

Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T13:14

2025-04-24T13:14

2025-04-24T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Большую и Малую Митридатскую лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, а в дальнейшем специалисты проведут работы по замене поврежденных ступеней и облицовочных плит. Об этом в ходе выезда на объект сообщил заместитель председателя Совета министров РК Николай Воробьев.Работы по очистке от плесени планируют завершить до 7 мая. Далее, в рамках разработанного плана, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия.Работы выполнят за счет бюджета Республики Крым. Следующим этапом станет ремонт подпорной стены, в которой сейчас есть трещины. Сначала ее обследуют, а потом приступят к ремонту.Он уточнил, что сейчас идет поиск материала, который подойдет для замены отдельных элементов лестничных маршей. Материал специфический, поэтому рассматривают варианты из разных регионов России. В их числе - Дагестан, где есть карьер , где осуществляется добыча подходящего материала, подытожил Воробьев. Ранее глава администрации города Олег Каторгин анонсировал проведение работ по очистке Большой и Малой Митридатский лестниц. В целях безопасности проход ограничен и закрыт сигнальными лентами. Это ежегодное мероприятие, необходимое для эксплуатации объекта культурного наследия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и срокиСостояние Митридатской лестницы в Керчи проверит СледкомМитридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит

https://crimea.ria.ru/20250415/kerchenskiy-parus-kogda-zavershat-remont-pamyatnika-geroyam-eltigena-1145696950.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керчь, митридат, культурное наследие