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Никита Гольдин: биография

Никита Гольдин: биография - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Никита Гольдин: биография

Военкору, офицеру Редакционно-издательского центра "Красная звезда", лейтенанту Никите Гольдину, скончавшемуся от полученных в зоне СВО ранений, было 25 лет. Он РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T13:47

2025-04-24T13:47

2025-04-24T13:47

никита гольдин

биография

утраты

герои сво

военкоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Военкору, офицеру Редакционно-издательского центра "Красная звезда", лейтенанту Никите Гольдину, скончавшемуся от полученных в зоне СВО ранений, было 25 лет. Он с отличием закончил военный университет Минобороны России, работал военком с лета 2024 года.Уроженец Пскова Никита Гольдин окончил псковский лицей №10. Был спортсменом. В юности не раз представлял родную область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. Окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а в 2023 году стал одним из лучших выпускников второго потока факультета журналистики – направления обучения, возрожденного по инициативе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России на базе Военного университета имени князя Александра Невского.Первую стажировку Никита Гольдин проходил в редакции газеты "Красная звезда". После университета молодого офицера направили на службу в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Поручили подготовку телевизионного контента. С 2024 года он готовил сюжеты для телеканала "Звезда", сотрудничал с "Московским комсомольцем" и другими изданиями.24 марта военкор готовил материал о работе зенитчиков в зоне спецоперации возле границы с Харьковской областью. На территории ЛНР он вместе с коллегами попал под вражеский артиллерийский обстрел. Тогда погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия". крымчанин Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Военкор Гольдин получил тяжелые ранения в голову. Около месяца врачи боролись за его жизнь.Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.У него остались жена и маленький сын. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита гольдин, биография, утраты, герои сво, военкоры