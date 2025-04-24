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Никита Гольдин: биография - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Никита Гольдин: биография
Никита Гольдин: биография - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Никита Гольдин: биография
Военкору, офицеру Редакционно-издательского центра "Красная звезда", лейтенанту Никите Гольдину, скончавшемуся от полученных в зоне СВО ранений, было 25 лет. Он РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T13:47
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никита гольдин
биография
утраты
герои сво
военкоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Военкору, офицеру Редакционно-издательского центра "Красная звезда", лейтенанту Никите Гольдину, скончавшемуся от полученных в зоне СВО ранений, было 25 лет. Он с отличием закончил военный университет Минобороны России, работал военком с лета 2024 года.Уроженец Пскова Никита Гольдин окончил псковский лицей №10. Был спортсменом. В юности не раз представлял родную область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. Окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а в 2023 году стал одним из лучших выпускников второго потока факультета журналистики – направления обучения, возрожденного по инициативе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России на базе Военного университета имени князя Александра Невского.Первую стажировку Никита Гольдин проходил в редакции газеты "Красная звезда". После университета молодого офицера направили на службу в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Поручили подготовку телевизионного контента. С 2024 года он готовил сюжеты для телеканала "Звезда", сотрудничал с "Московским комсомольцем" и другими изданиями.24 марта военкор готовил материал о работе зенитчиков в зоне спецоперации возле границы с Харьковской областью. На территории ЛНР он вместе с коллегами попал под вражеский артиллерийский обстрел. Тогда погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия". крымчанин Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Военкор Гольдин получил тяжелые ранения в голову. Около месяца врачи боролись за его жизнь.Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.У него остались жена и маленький сын. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
никита гольдин, биография, утраты, герои сво, военкоры
Никита Гольдин: биография

Никита Гольдин: биография

13:47 24.04.2025
 
© ТРК "Звезда"Военкор Никита Гольдин
Военкор Никита Гольдин
© ТРК "Звезда"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Военкору, офицеру Редакционно-издательского центра "Красная звезда", лейтенанту Никите Гольдину, скончавшемуся от полученных в зоне СВО ранений, было 25 лет. Он с отличием закончил военный университет Минобороны России, работал военком с лета 2024 года.
Уроженец Пскова Никита Гольдин окончил псковский лицей №10. Был спортсменом. В юности не раз представлял родную область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. Окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а в 2023 году стал одним из лучших выпускников второго потока факультета журналистики – направления обучения, возрожденного по инициативе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России на базе Военного университета имени князя Александра Невского.
Первую стажировку Никита Гольдин проходил в редакции газеты "Красная звезда". После университета молодого офицера направили на службу в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Поручили подготовку телевизионного контента. С 2024 года он готовил сюжеты для телеканала "Звезда", сотрудничал с "Московским комсомольцем" и другими изданиями.
24 марта военкор готовил материал о работе зенитчиков в зоне спецоперации возле границы с Харьковской областью. На территории ЛНР он вместе с коллегами попал под вражеский артиллерийский обстрел. Тогда погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия". крымчанин Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Военкор Гольдин получил тяжелые ранения в голову. Около месяца врачи боролись за его жизнь.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.
У него остались жена и маленький сын.
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