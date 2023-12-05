https://crimea.ria.ru/20231205/rost-tarifov-i-spad-zakazov-v-krymu-prinyat-novyy-zakon-o-taksi-1133326605.html

Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси

Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси

Закон о такси в Крыму вступит в силу в начале второй декады декабря – агрегаторы, таксопарки и самозанятые водители будут обязаны работать по новым правилам... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T18:12

2023-12-05T18:12

2023-12-05T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Закон о такси в Крыму вступит в силу в начале второй декады декабря – агрегаторы, таксопарки и самозанятые водители будут обязаны работать по новым правилам. Какие изменения они принесут участникам отрасли и региону, как отразятся на конечных потребителях услуги – их безопасности, мобильности и кошельке – в материале РИА Новости Крым.Как пояснили в минтрансе Крыма, к наиболее значимым нововведениям можно отнести появление новых участников рынка – самозанятых перевозчиков и служб заказа легкового такси."Второй немаловажный аспект – увеличение отчислений в региональный бюджет. Это станет возможным благодаря обязанности перевозчика (как службы заказа, так и самозанятого водителя – ред.) пройти регистрацию в налоговом органе субъекта, в котором он осуществляет свою деятельность", – продолжили в ведомстве.К тому же принятый закон позволит территориально осуществлять контроль за соблюдением законодательства на транспорте.Как подчеркнула председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, закон в первую очередь направлен на безопасность пассажиров, так как устанавливает ответственность агрегаторов за привлечение к работе нелегальных перевозчиков. Эта норма исключит случаи передачи заказов незарегистрированным в реестрах предприятиям и водителям.Таким образом говорить о нехватке транспорта вроде бы не приходится. Однако постоянные пользователи такси в регионе отмечают, что вызвать машину стало сложнее, ожидание существенно увеличилось, а цены выросли на порядок. Причины этих изменение разъяснили РИА Новости Крым представители сферы перевозок, самозанятые водители и представители таксопарков.Авиасообщение поставило такси на паузуВладелец небольшого таксопарка Валерий сообщил, что работать стало сложнее. Расходная часть выросла, а спрос в его сегменте – на межгород – упал. В то же время подорожали страховки, запчасти, обслуживание и топливо."Из-за приостановки авиасообщения и снизившейся платежеспособности населения и гостей полуострова существенно снизилось число "дорогих" заказов. Из аэропорта на Южный берег, в Феодосию, Евпаторию, Севастополь", – сообщил собеседник.Он пояснил, что большая часть прибывающих туристов – люди пенсионного возраста, которые приезжают на оздоровление по социальным путевкам, либо семьи с детьми. И первые, и вторые предпочитают пользоваться общественным транспортом – так намного дешевле, а то и вовсе бесплатно, констатировал он.Что касается жителей Симферополя и пригорода, которые ранее регулярно пользовались услугами такси, то здесь многое изменилось с лета. Люди стали экономить, соглашается с коллегой по цеху водитель такси с 15-летним стажем Алексей."Вот раньше были адреса, откуда чуть не каждое утро машину заказывали, а вечером – обратно. Сейчас таких становится все меньше и меньше. Экономят и на классе авто – "эконом" в приоритете. И никто уже не ругается, если "ржавое ведро" приедет. Зато дешево", – уточнил Алексей.Цены на авто и аппетиты агрегаторовПо словам работающих через крымские агрегаторы водителей, многие уходят из профессии из-за сильно "просевших" заработков на фоне возросших требований агрегаторов. Если раньше с каждой поездки водитель отчислял им 8-12%, то сейчас размер премии вырос до 17-25%."Многие предпочитают возить только "своих" пассажиров, без привлечения агрегаторов. И ждут, когда изменятся правила игры", – констатируют они.По мнению собеседников, закон направлен на улучшение качества услуги для пассажиров, но никак не защищает права водителя такси. Яркий тому пример – размер комиссии со стороны агрегатора. Он ничем не лимитирован, сетуют таксисты. И добавляют, что после всех выплат агрегатору и оплаты топлива им еще нужно будет заплатить налог в размере 4-6%, что снижает привлекательность работы в такси.В свою очередь в таксопарках увеличение размера комиссии объясняют ростом цен на авто, запчасти и обслуживание. Как пояснил представитель организации, которая предоставляет машины для такси внаем, любой автопарк требует постоянного обновления.По его словам, максимальный срок эксплуатации авто в такси составляет пять лет. После этого машина требует капитального ремонта, замены основных узлов и агрегатов. При действующих ценах стоимость таких мероприятий может существенно превышать остаточную цену. Таким образом собственники авто вынуждены увеличивать стоимость ее передачи в аренду, а агрегаторы – размер комиссии. В противном случае через два – три года в Крыму не на чем будет возить людей, резюмировал собеседник.Закон о такси начнет работать не сразуПо мнению собеседников, закон о такси Крыму был необходим. Однако он не в равной мере защищает права всех участников рынка перевозок. Кроме того, на упорядочивание рынка крымских пассажирских перевозок в сфере такси потребуется время – по разным оценкам от года до трех лет.Крымские представители отрасли склоняются к более длительному сроку внедрения. В то время как председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова полагает, что региону потребуется около года, чтобы перевести контроль за отраслью в Федеральную государственную информационную систему легковых такси (ФГИС "Такси"). Основная задача данной системы – консолидация и систематизация ключевых сведений о перевозчиках и авто. Она позволяет пассажирам и контролирующим органам убедиться в том, что они соответствуют существующим требованиям и работают на рынке легально. Для ее внедрения не потребуется финансовых вливаний. Главное – заинтересованность региона и представителей сферы пассажирских перевозок такси, убеждена Зарипова.Закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Крым был принят во втором чтении 26 ноября 2023 года.В настоящее время услуги по таксомоторным перевозкам на безвозмездной основе предоставляются минтрансом РК при помощи единого портала госуслуг (ЕПГУ) в электронном виде от одного до пяти рабочих дней в зависимости от услуги.Ознакомиться с информацией о перевозках, условиях подачи заявлений и уведомлений, можно на сайте Минтранса РК в разделе "Деятельность/Государственные услуги/Перевозка пассажиров и багажа легковым такси".Федеральный закон о такси предусматривает запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и злостным неплательщикам штрафов. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества – договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о такси в действии: водители выходят из тениКрымчане пересели на общественный транспортКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнение

https://crimea.ria.ru/20231201/dvoynye-pensii-i-plyushki-investoram-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1133227212.html

https://crimea.ria.ru/20231026/taksistov-v-krymu-otsifruyut-chto-menyaetsya-dlya-voditeley-i-passazhirov-1132332435.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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