https://crimea.ria.ru/20230525/krymchane-pereseli-na-obschestvennyy-transport-1128947317.html

Крымчане пересели на общественный транспорт

Крымчане пересели на общественный транспорт - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Крымчане пересели на общественный транспорт

Крымчане стали больше ездить на общественном транспорте, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T08:47

2023-05-25T08:47

2023-05-25T09:16

радио "спутник в крыму"

крымтроллейбус

вячеслав мартынов

общество

крым

новости крыма

транспорт

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142063_0:30:1620:941_1920x0_80_0_0_11aa4e17559466726068e811655d3102.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Крымчане стали больше ездить на общественном транспорте, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслав Мартынов. В этом году количество пассажиров, перевезенных транспортом предприятия, выросло более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Он уточнил, что за этот период на предприятии добавилось 42 новых маршрута, и это тоже влияет на пассажиропоток. Так, в Советском районе два маршрута были изъяты у частного перевозчика и переданы государственному предприятию."Вчера мы открыли два новых маршрута, Советский – Симферополь через Золотое поле и Дмитрово – Симферополь, тоже из Советского района. Там работал частный перевозчик. У него такая же проблема, как и у нас с водителями, их не хватает, и плюс старая техника. Он не смог качественно предоставить услугу на этих направлениях. Начались жалобы, люди стали возмущаться. Администрация района обратилась в минтранс, минтранс дал задание нам, и мы буквально в течение недели вышли на эти маршруты", - привел пример замглавы предприятия.Он также проинформировал, что в этом году "Крымтроллейбус" заходит на работу в Черноморский район, где будет обслуживать несколько городских и районных маршрутов.При этом стоимость проезда, как утверждает Мартынов, по-прежнему остается самой низкой в ЮФО и одной из самых низких среди всех регионов РФ. В прошлом году таксу подняли до 25-30 рублей, это позволяет перевозчикам развиваться. Хотя и не соответствует в полной мере экономическому обоснованию, которое транспортные предприятия, включая "Крымтроллейбус", подавали в минтранс республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

https://crimea.ria.ru/20230316/v-sevastopole-schitat-zaytsev-v-gorodskom-transporte-pomozhet-avtomatika-1127564918.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, вячеслав мартынов, общество, крым, новости крыма, транспорт, цены и тарифы