https://crimea.ria.ru/20230525/krymchane-pereseli-na-obschestvennyy-transport-1128947317.html
Крымчане пересели на общественный транспорт
Крымчане пересели на общественный транспорт - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Крымчане пересели на общественный транспорт
Крымчане стали больше ездить на общественном транспорте, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T08:47
2023-05-25T08:47
2023-05-25T09:16
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Крымчане стали больше ездить на общественном транспорте, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслав Мартынов. В этом году количество пассажиров, перевезенных транспортом предприятия, выросло более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Он уточнил, что за этот период на предприятии добавилось 42 новых маршрута, и это тоже влияет на пассажиропоток. Так, в Советском районе два маршрута были изъяты у частного перевозчика и переданы государственному предприятию."Вчера мы открыли два новых маршрута, Советский – Симферополь через Золотое поле и Дмитрово – Симферополь, тоже из Советского района. Там работал частный перевозчик. У него такая же проблема, как и у нас с водителями, их не хватает, и плюс старая техника. Он не смог качественно предоставить услугу на этих направлениях. Начались жалобы, люди стали возмущаться. Администрация района обратилась в минтранс, минтранс дал задание нам, и мы буквально в течение недели вышли на эти маршруты", - привел пример замглавы предприятия.Он также проинформировал, что в этом году "Крымтроллейбус" заходит на работу в Черноморский район, где будет обслуживать несколько городских и районных маршрутов.При этом стоимость проезда, как утверждает Мартынов, по-прежнему остается самой низкой в ЮФО и одной из самых низких среди всех регионов РФ. В прошлом году таксу подняли до 25-30 рублей, это позволяет перевозчикам развиваться. Хотя и не соответствует в полной мере экономическому обоснованию, которое транспортные предприятия, включая "Крымтроллейбус", подавали в минтранс республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
https://crimea.ria.ru/20230316/v-sevastopole-schitat-zaytsev-v-gorodskom-transporte-pomozhet-avtomatika-1127564918.html
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крымтроллейбус, вячеслав мартынов, общество, крым, новости крыма, транспорт, цены и тарифы
Крымчане пересели на общественный транспорт
"Крымтроллейбус": крымчане стали больше ездить общественным транспортом
08:47 25.05.2023 (обновлено: 09:16 25.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
Крымчане стали больше ездить на общественном транспорте, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслав Мартынов. В этом году количество пассажиров, перевезенных транспортом предприятия, выросло более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"За весь прошлый год у нас было 55 миллионов пассажиров. Сейчас уже подвели статистику, за четыре месяца мы перевезли 22 миллиона пассажиров. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вселяет оптимизм, что крымчане стали больше пользоваться общественным транспортом",- сказал Мартынов.
Он уточнил, что за этот период на предприятии добавилось 42 новых маршрута, и это тоже влияет на пассажиропоток. Так, в Советском районе два маршрута были изъяты у частного перевозчика и переданы государственному предприятию.
"Вчера мы открыли два новых маршрута, Советский – Симферополь через Золотое поле и Дмитрово – Симферополь, тоже из Советского района. Там работал частный перевозчик. У него такая же проблема, как и у нас с водителями, их не хватает, и плюс старая техника. Он не смог качественно предоставить услугу на этих направлениях. Начались жалобы, люди стали возмущаться. Администрация района обратилась в минтранс, минтранс дал задание нам, и мы буквально в течение недели вышли на эти маршруты", - привел пример замглавы предприятия.
Он также проинформировал, что в этом году "Крымтроллейбус" заходит на работу в Черноморский район, где будет обслуживать несколько городских и районных маршрутов.
При этом стоимость проезда, как утверждает Мартынов, по-прежнему остается самой низкой в ЮФО и одной из самых низких среди всех регионов РФ. В прошлом году таксу подняли
до 25-30 рублей, это позволяет перевозчикам развиваться. Хотя и не соответствует в полной мере экономическому обоснованию, которое транспортные предприятия, включая "Крымтроллейбус", подавали в минтранс республики.
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