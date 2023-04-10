https://crimea.ria.ru/20230410/v-simferopole-razrabatyvayut-novyy-marshrut-obschestvennogo-transporta--1128005137.html

В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта

В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта - РИА Новости Крым, 10.04.2023

В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта

Новый автобусный маршрут свяжет ул. Маршала Жукова и больницу Семашко, проходя через спальные районы и центр города – его уже разрабатывают. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T07:06

2023-04-10T07:06

2023-04-10T07:06

радио "спутник в крыму"

крымтроллейбус

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симферополь

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новости крыма

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Вячеслав Мартынов, первый заместитель генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус». Вячеслав Мартынов, первый заместитель генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус". audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут свяжет ул. Маршала Жукова и больницу Семашко, проходя через спальные районы и центр города – его уже разрабатывают. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.По его словам, идею нового маршрута предложили медики Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко.По его мнению, новый маршрут хоть и будет довольно протяженным, но станет очень востребованным у горожан, "поскольку захватит большое количество спальных районов и мест притяжения". А также позволит добираться к больнице медикам и пациентам из отдаленных районов без пересадок.Еще один новый маршрут уже запущен, но остается экспериментальным: в "Крымтроллейбусе" ждут предложений."Новый маршрут №18 в Симферополе на сегодняшний день соединяет центральный рынок и Дворец водных видов спорта. Мы везде этот маршрут называем экспериментальным, потому что, когда мы его туда прокладывали, еще не было расписания секций. Сегодня пассажиры, дети и родители, взвешивают то, как ездит автобус, и на практике уже начинают потихонечку направлять свои обращения. Рассматривается возможность изменения конечной точки с Центрального рынка", – сказал Мартынов.Он отметил, что сейчас на маршруте работает два автобуса и призвал симферопольцев направлять пожелания относительно его расписания и движения в администрацию Симферополя. Угодить всем не получится, но все точки зрения учтут, а при принятии окончательного решения будут исходить из мнения большинства, сказал представитель оператора.Как работает "Крымтроллейбус"В парке ГУП РК "Крымтроллейбус" автобусов втрое больше, чем троллейбусов (817 и 248 соответственно). "Летний" график работы транспорта начинается в мае и заканчивается в октябре. "Зимний" охватывает период с ноября по конец апреля.Автобусы соединяют столицу с 15 регионами Крыма.Продолжительность работы машин на маршрутах разная, в зависимости от их популярности и категорий пассажиров, которые ими пользуются. Некоторые, например троллейбус №52 Симферополь – Ялта, возвращается в ДЕПО в час ночи. Есть и круглосуточные маршруты, в их числе автобусы, курсирующие между столицей Крыма и Керчью (станция "Южная"). Ранее, до временной отмены авиаперелетов, запускался круглосуточный маршрут до аэропорта. Есть и такие, что в последний раз за сутки движутся в сторону парка в 23 и в 22 часа вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стал новым министром транспорта Крыма На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов В мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение

https://crimea.ria.ru/20230123/v-simferopole-sokratyat-esche-shest-avtobusnykh-marshrutov-1126538947.html

https://crimea.ria.ru/20230327/iz-kryma-v-skadovsk-zapuskayut-novyy-avtobusnyy-marshrut-1127798296.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, вячеслав мартынов, транспорт, симферополь, общество, крым, новости крыма